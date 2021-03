Kultur HBO «Game of Thrones»-skaper med ny HBO-avtale George R.R. Martin har skrevet under på en femårskontrakt med strømmegiganten HBO, melder Hollywood Reporter. Publisert: 29. mars 2021, 12:12 NTB

Det skjer stadig nye ting i George R.R. Martins laboratorium, ikke minst har HBO mye på gang. FOTO: HBO

Skaperen av «Game of Thrones»-universet kommer dermed til å være personlig involvert i strømmen av kommende prosjekter som på ulike vis tar utgangspunkt i originalhistorien hans.

Først ut er «House of the Dragon», med Olivia Cooke og Matt Smith. Under utvikling er også Nymeria-prosjektet, om krigerdronningen Nymeria, spin-off-historien «Sea Snake» og «Flea Bottom», som utspiller seg i Kings Landings slum.

LES MER: «GoT»-stjernens datter i dansk ungdomsserie

LES MER: Peter Dinklage inntar superheltrolle

Olivia Cooke skal spille Alicent Hightower, datteren til Otto Hightower (Hand of the King) i «House of the Dragon». FOTO: Jack Plunkett / TT NYHETSBYRÅN

Forhåpentligvis blir George R.R. Martin ikke for opptatt med å skrive ferdig sitt mastodontprosjekt, «The Winds of Winter», som den engelske tittelen lyder («En sang om is og ild» på norsk).

Han har skrevet på den omfangsrike boken siden 2011, og dette blir den sjette av sju planlagte bøker i serien som TV-serien «Game of Thrones» bygger på.

Publisert: 29. mars 2021, 12:12