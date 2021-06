Kultur Netflix Nå kommer Netflix-serien «Young Royals» Når prins Wilhelm får følelser for arbeidergutten Simon på internatskolen Hillerska er det duket for følelser av det riktig stormende slaget. Publisert: 24. juni 2021, 19:00 NTB

Kommer til en TV-skjerm nær deg: «Young Royals». På bildet ser vi Edvin Ryding, Malte Gårdinger og Omar Rudberg som spiller i Netflix-serien. Med seg har de regissør Rojda Sekersöz. FOTO: Fredrik Sandberg/TT

Den nye svenske Netflix-serien «Young Royals» skildrer et møte mellom kongelige tradisjoner og samtidens idealer, melder TT.

Om handlingen heter det: «Etter en skandale i en fiktiv svensk kongefamilie, sendes 16 år gamle prins Wilhelm til internatskolen Hillerska. Her får prinsen et godt øye til Simon, en elev fra et helt annet sosialøkonomisk sjikt».

Regissør er Rojda Sekersöz, og hun beskriver serien som en fortelling om overklassens æreskultur.

– Det er egentlig det hele serien vår handler om. Hele Wilhelms dilemma er om han kan velge sitt eget liv eller ikke.

«Young Royals» har premiere 1. juli i 190 land.

