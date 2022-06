Kultur TV-serier Det blir en fjerde sesong av «The Boys» Bare en uke etter premieren på tredje sesong av «The Boys», kunngjør Amazon at det også er en fjerde sesong i vente. Publisert: 14. juni 2022, 15:30 NTB

Ikke før har sesong tre av «The Boys» hatt premiere, så meldes det om en fjerde sesong som vil bli å se.

Strømmeserien «The Boys» er en vilter superhelthistorie basert på tegneserien signert Garth Ennis og Darick Robertson.

– Vi er glade for å kunne fortsette Butcher og The Boys' sin kamp mot Homelander og de syv, så vel som å kommentere på den sinnssyke verdenen vi lever i. Dette er også første gang i historien at genitalier som eksploderer har ført til suksess, heter det i en uttalelse fra serieskaper Eric Kripke, som «er takknemlig på vegne av skuespillere og crew for at Sony, Amazon og fansen har latt seg begeistre av serien og lar dem lage flere».

Etter at hovedserien ble sluppet har Amazon bestilt to spin-off-serier, ifølge Deadline. Den første, antologiserien «The Boys Presents: Diabolical» hadde premiere tidligere i år. Den neste er under produksjon og vil foregå på et universitet der bare unge superhelter får studere.

Karl Urban spiller Billy Butcher i «The Boys» og sier at etter sesong tre vil serieskaperen avvike mer fra originalseriens handling.

Karl Urban, som spiller Billy Butcher, har tidligere fortalt at Kripke ikke er fan av hvordan tegneserien om «The Boys» slutter – og hinter om at seriens handling vil «bli annerledes» etter sesong tre, som altså er å se nå.

– Vi har så mye moro med å lage «The Boys». Mulighetene er endeløse, sier Urban til NME.

I tredje sesong dukket en ny superhelt kalt Soldier Boy, spilt av Jensen Ackles opp. Der vanker det også musikalske innslag – og et reality-TV-show.

