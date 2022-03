Kultur Festival Studentfestivalen UGÅ returnerer etter toårig pandemidvale 14. – 20. mars er UGÅ tilbake! Studentfestivalen har ligget på is siden 2019 grunnet koronapandemien, men nå ønsker festivalsjefen å samle byen. Både studenter og andre festglade. Publisert: 06. mars 2022, 12:00 Elias Håvarstein

I tillegg til konserter står silent disco, quiz og improshow på programmet, forteller festivalsjef Rebecca Sørum Viberg.

– Jeg er litt nervøs, jeg vil jo at alt skal bli perfekt og gå på skinner. Målet er at det skal bli det beste for studentene og bringe hele byen sammen nå etter pandemien.

Det sier Rebecca Sørum Viberg, hun er prosjektleder og festivalsjef for studentfestivalen UGÅ. 29-åringen har tatt på seg oppgaven å gjenopplive en festival som har ligget i dvale siden 2019, av åpenbare grunner.

– UGÅ er studentfestivalen til alle studentene i Stavanger, samtidig er det også en festival alle som vil kan komme til.

Det blir en uke med konserter og annet opplegg. Blant annet en rektorquiz, hvor rektorene ved UiS, BI og Kunstskolen i Stavanger holder quizen, og studenter fra skolene konkurrer. Vinnerne får en vandrepokal og Viberg håper det vil danne grunnlaget for en langvarig tradisjon.

– Det som er nytt i år er at vi kun holder det til Folken, med unntak av Kamelen som skal spille på Konserthuset, sier Viberg.

UGÅ har en variert lineup i vente for festivalklare studenter! Men festivalen er ikke kun for studenter, og billettene er tilgjengelige for alle som har savnet en god konsert eller fem.

Studentfestival, men ikke kun for studenter

– Det er viktig å få frem at alle kan være med på dette, at det ikke bare er for studenter.

Vanligvis har deler av festivalen også vært avholdt på campus på Ullandhaug, og andre steder rundt omkring i byen. Ifølge Viberg var det delvis på grunn av koronasituasjonen at det ble enklest å avholde hele festivalen på Folken.

Det er allerede sluppet en rekke artister. Startskuddet avfyres av Victoria Nadine mandag 14., og deretter kommer artistene på rekke og rad.

– Headlinerne lørdag er Chris Abolado og Adrian Amara, vi har en pakkedeal for de to. Samme kveld runder vi av festivalen med RebMoe og Turab, forteller festivalsjefen.

På fredag, som eneste konsert på Konserthuset, kan man se Kamelen, og Bendik spiller her på Folken. På torsdag spiller This Daze og det lokale bandet TØFL.

FAKTA: Disse kommer til UGÅ Kamelen

This Daze

TØFL

Bendik

RebMoe

Turab

Adrian Amara

Chris Abolade

Victoria Nadine

– Det som også er fint denne gangen er at vi har innledet et samarbeid med UFLAKKS for de under 18, sier hun.

Dermed blir det dobbel konsert for tøffelheltene i TØFL. Først en for de under 18 i samarbeid med UFLAKKS, og deretter en «voksenkonsert».

– I tillegg byr vi på improshow, men alt som skal skje har vi ikke sluppet enda, sier Viberg lurt.

Festivalsjef for UGÅ, Rebecca Sørum Viberg.

«Speedfriending» for psyken

– I år ønsker vi å ha psykisk helse i fokus. Nå har det vært tøft gjennom pandemien, folk har isolert seg og vært alene. Så forhåpentligvis får vi kjørt på med «speedfriending», forteller festivalsjefen.

«Speedfriending» er det samme som speeddating, men enkelt og greit kun med mål om å bli kjent med nye mennesker.

– Derfor ønsker vi at alle som vil kan komme hit og finne seg en venn, eller noe mer da, sier Viberg.

Publisert: 06. mars 2022, 12:00