Kultur Aftenbladet ung Alan Walker (igjen) bekreftet til Utopia Den norsk-britiske Stjerne-DJ-en, Alan Walker blir å finne på scenen i Stavanger i august 2022. Publisert: 17. november 2021, 15:27 Thommas Husevik

Alan Walker er igjen klar for Utopia-festivalen i Stavanger.

Han er kjent over hele verden, og kan vise til et drøss virale hits.

Norsk-britiske Alan Walker blir å finne på scenen i Stavanger sensommeren 2022.

Da går nemlig musikkfestivalen Utopia 2022 av stabelen.

Stjerne-DJ-en som har samarbeidet med noen av verdens største stjerner, deriblant Sia, Bruno Mars, Miley Cirus, Coldplay, Avicii og en rekke andre, har allerede vært bekreftet til Utopia to ganger tidligere.

Men både 2020- og 2021-utgavene av musikkfestivalen måtte strekke våpen til korona og pandemiens restriksjoner.

«Nå har vi forsøkt gang på gang, men endelig kan vi med sikkerhet si at Alan Walker gjester Utopia! Alan Walker er en av verdens største stjerner, uansett sjanger. Han har en evne til å skape fengende musikk som treffer en bred målgruppe og har en rekke superhits med streamingtall få andre artister kan måle seg med!

Ordene tilhører festivalsjef Espen Knoph, som også legger til:

Jeg er sikker på at Alan Walker kommer til å levere et av tidenes Utopia-show!»

LES MER: Utopia-festivalen er avlyst: – Vi har gjort det vi kan

Norsk-britiske Alan Walker har jobbet med noen av verdens største artister, og teller nå mange milliarder streams.

Med over 15 milliarder streams og i overkant av 40 millioner følgere på sosiale medier, er det en ung artist med en enorm popularitet som bekrefter sin ankomst til oljebyen.

Han er kjent for låter som blant annet Faded (2015), On My Way (2019) og Alone Pt. II (2019)

«Alan Walker har klart å samle en fanbase fra hele verden som følger han hvor enn han drar. Et eget «community» hvor alle skal føle seg velkommen, uansett hvem du er. Dette passer perfekt inn i Utopia-visjonen hvor vi ofte prøver å fronte at folk skal få komme uansett hvem du er, hvor du kommer fra, hva du tror på og hvem du liker», sier festivalsjef Knoph.

Musikkfestivalen har tidligere hatt besøk av stjerner som Kygo, Zara Larsson og David Guetta, og følger nå altså opp med ytterligere stjernedryss.

Det er fjerde gangen at musikkfestivalen arrangeres i Stavanger, og skal etter planen holdes mellom 26–27. august 2022.

Billettene til 2022-utgaven slippes i morgen, torsdag 18. november klokken 09.00.

LES MER: Utopia lager helårs konsertscene på Hurtigbåtterminalen

Publisert: 17. november 2021, 15:27