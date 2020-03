Kultur Koronaviruset Gamle «virusfilmer» gjør comeback på strømmelistene – Vi har et behov for å forberede oss mentalt, sier psykolog Peder Kjøs om hvorfor dramatiske spillefilmer om virusutbrudd topper strømmelistene. Publisert: 18. mars 2020, 19:06 NTB

1995-filmen «Outbreak» med Dustin Hoffman og Rene Russo er blant dem «alle» vil se igjen. FOTO: Ukjent

Til NRK sier Kjøs at slike filmer likevel kan skape mer frykt, fordi handlingen i filmer ofte er overdrevet.

– Det kan skape mer frykt hvis vi bruker filmen til å fordype seg i alt det verste som kan skje, tror han.

Stephen Soderbergh-filmen «Contagion» fra 2011 befinner seg nå blant de mest populære filmene på iTunes i Norge. Den tar for seg nettopp et virus som først blir oppdaget i Asia, og som ender opp med å ta livet av flere millioner mennesker.

I USA er 1995-filmen «Outbreak» med Dustin Hoffman den tredje mest sette filmen på Netflix, også den om et virusutbrudd – men da ebola.

Filmpolitiets filmanmelder Birger Vestmo mener det er helt naturlig at folk søker til fiksjonen som kommenterer samtiden, og sier til NRK:

– Det vanligste er jo at slike filmer sees etter krisen. Men det er klart, når vi allerede har filmer som i så stor grad beskriver et virusutbrudd i samfunnet, så forstår jeg at folk søker noe annet en avisoverskrifter.

