Kultur Fadderuke Fadderfestivalen: Satser på konserter, faddertelt og flere arenaer Nå kan faddersjef Una Ruzic (24) bekrefte at flere planlagte arrangementer til fadderuken vil kunne gjennomføres - på sikkert vis! Publisert: 14. juni 2020, 19:00 Lone Sætre Journalist

I år er planen å ha et tettere samarbeid med Folken og Tappetårnet. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Med stadig nye restriksjoner har årets fadderstyre hatt en vanskelig kabal å løse. Mye planlegging har måtte bli satt på vent, og faddersjefen har tidligere måttet avvente med å si noe om hvordan Fadderfestivalen kommer til å se ut.

Nå lover faddersjefen en fadderuke som vil ivareta nye studenter ved Universitetet i Stavanger på en god måte.

– Vi vil ha mange forskjellige arrangementer som gir mulighet for å bli kjent med hverandre. Forskjellen i år er at det ikke blir på et så stort område. Istedenfor blir det flere arenaer å bli kjent på, forteller Ruzic.

Foreløpig er planen, som faddersjefen tidligere har fortalt Byas, å satse på events med opptil 200 mennesker, med én meters avstand.

LES MER:

Enda en regning fra Fadderfestivalen 2018 sendt til årets fadderstyre

Benytter seg av Folken

Ruzic forteller videre at planen i år er å bruke Folken til konserter.

– Vi jobber med at det kanskje blir mulig å dele folk opp i puljer, og at en artist for eksempel spiller to ganger i løpet av en kveld. På denne måten vil flere få mulighet til å delta, legger hun til.

Før koronakrisen inntraff hadde fadderstyret allerede booket artister til årets arrangement. På grunn av usikre tider måtte avtalene avlyses. Nå er de igang med nye forhandlinger.

LES MER:

Festivalen ble avlyst, men nå skal Utopia vise seg fram i Trondheim

Faddersjef Una Ruzic (24) sammen med fadderstyret har en travel sommer i vente for å få alt på plass til semesterstart. FOTO: Privat Dette blir likere fjorårets festival enn jeg først så for meg. Studentene kan glede seg!

Hvilke artister som først var planlagt, og hvilke som blir en mulighet vil ikke faddersjefen røpe helt enda.

Planen er å ha faddertelt

I år planlegger Fadderfestivalen et samarbeid med Tappetårnet.

– Vi tenker å ha et utvidet område utenfor studentbaren. Studentene kan se for seg slik det har vært tidligere i forbindelse med for eksempel sommerfesten, sier 24-åringen.

LES MER:

Student til høsten? Nå kan du søke om lån og stipend

Faddersjefen forteller videre at det blir bar og alkoholservering på området.

– Vil dette bli et «første mann til mølla» opplegg?

– Det har vi ikke landet helt enda. Muligens vil vi fordele tidspunkt til de ulike faddergruppene. Vi venter på nye retningslinjer 15.juni, så vi må ta det litt derfra, svarer Ruzic.

Blir faddergrupper

Som faddersjefen tidligere har fortalt Byas, vil det bli faddergrupper med opptil 20 mennesker.

– På hver gruppe vil det være minimum en fadder, eller fadderleder. Dersom det etterhvert blir noe endringer på retningslinjene, kan kanskje antallet økes litt, forteller Ruzic.

LES MER:

Hvorfor rammes festivalene så hardt av koronakrisen?

En travel sommer foran seg

Den nyvalgte lederen i studentorganisasjonen (StOr) Phillip Lundberg Jamissen (24), sier til Byas at studiestart er blant de største utfordringene organisasjonen står overfor akkurat nå. En utfordring fadderstyret også må streve med.

– Vi blir nødt til å jobbe hardt fremover for at alt skal være på plass til semesterstart. Mye må fastsettes, uklarheter må bestemmes, og først planlagte ting må gjøres på nytt, forteller faddersjefen.

– Blir det lignende fjorårets festival?

– Jeg vil si «både og»! Det er store endringer med tanke på fadderområdet. Mange arrangementer som først var tenkt vil gjennomføres, men med et begrenset antall deltakere. Det blir likere fjorårets festival enn det jeg først fryktet. Studentene kan glede seg. Dette kommer til å bli gøy, svarer Ruzic.

Publisert: 14. juni 2020, 19:00