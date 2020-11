Kultur Disney+ «Silkesvarten» skifter kjønn når historien fortelles på ny hos Disneys strømmetjeneste Nå er «Silkesvarten» blitt dame. Rettere sagt en hoppe. Iallfall i den nye Disney-versjonen av klassikeren som alle hestejenter elsker. Publisert: 30. november 2020, 17:30

«Silkesvarten» er blitt dame, og forholdet til ungjenta Jo er det viktigste når Disney slipper nyinnspillingen av bokklassikeren fra 1877. FOTO: Disney+ / presse

I Anna Sewells opprinnelige bok fra 1877, bestselgeren «Black Beauty: His Grooms and Companions, the Autobiography of a Horse» levde den svarte hesten – av hankjønn – et dramatisk liv på 1870-tallet i England.

Boken regnes som forløper til den såkalte ponnyboksjangeren i barnelitteraturen, og er dramatisert for TV og kino en rekke ganger.

Hittil nyeste film ut var «Black Beauty» fra filmstudioet Warner Bros. i 1994. Da holdt man seg til den opprinnelige settingen, selv om filmen ble innspilt i USA, og skotske Alan Cummings lånte stemme til den svarte hesten. Den norske tittelen var «Silkesvarten».

I 2020-versjonen som Disney har grepet tak i, er historien flyttet til USA. Nå er tittelens «Black Beauty» blitt en mustanghoppe med stemmen til Kate Winslet, ifølge The Guardian med «en veldig amerikansk twang».

Hoppen havner på ranchen der ungjenta Jo, brått foreldreløs etter en bilulykke, må flytte inn hos onkelen som rir inn villhester. Han spilles for øvrig av Iain Glen, kjent som Jorah Mormont fra «Game of Thrones».

Så skilles veiene til hest og bestevenn, som i den tradisjonelle boken, og den svarte hoppen havner hos ymse eiere. Ifølge avisens anmeldelse er den moderne vrien, der den unge heltinnen er opptatt av klimaforandringer, blitt så velmenende som bare Disney klarer det.

Nettstedet Screenrant påpeker hvordan filmstudioet hopper over Sewells sterke budskap om hvordan mange dyr behandles, til fordel for å romantisere (!) forholdet mellom hesten og ungjenta.

