Kultur Kino «Scream» tok innersvingen på «Spider-Man» på hjemmebane – topper også her Denne helgen hadde «Scream» premiere, og viser at futten ikke hadde gått ut av gammel skrekk – over ti år etter forrige film i rekken. Publisert: 17. januar 2022, 11:18 NTB

Seriemorderen Ghostface er tilbake i nye «Scream», som gjør det bra på kinoene til tross for omikron.

Her hjemme topper «Scream» Kinotoppen etter premierehelgen, der den ble sett av 9.151 publikummere til tross for restriksjonene.

I USA sendte nye «Scream» selveste «Spider-Man: No Way Home» ned fra førsteplassen for første siden desember. Den nye Spder-Man-filmen, som får norsk premiere 28. januar, har hittil spilt inn 1,6 milliarder dollar på verdensbasis, og ligger ifølge Variety an til å bli amerikansk filmhistories fjerde mest innbringende film med en inntekt på nær 700 millioner dollar på hjemmebane.

Tilbake i «Scream» er også Courteney Cox.

Også for «Scream» ruller inntektene inn. Det er en lavbudsjettfilm som «bare» kostet 25 millioner dollar å lage.

I premierehelgen i USA spilte den inn 30,6 millioner dollar, og når også mandagen – som er en fridag og Martin Luther King Jr-dag – regnes med spås det at horrorfilmen vil runde 35 millioner dollar. Dette til tross for at den ruller over kinolerretene samtidig som omikronbølgen når nye høyder i USA.

Årsaken er ifølge bransjebladet at den henvender seg til et ungt publikum som ikke lar seg skremme like lett – og som ikke var født da filmfranchisen dukket opp tilbake i 1996. 67 prosent av kinogjengerne i åpningshelgen var mellom 18 og 35 år.

Neve Campbell og David Arquette i «Scream 3».

Regissørene av gjenfødte «Scream», Matt Bettinelli-Olpin og Tyler Gilett, roses av filmstudioet Paramount for å ha «bragt ny energi» inn i sin versjon, etter å ha tatt over tøylene etter den avdøde originalregissøren Wes Craven.

De har med seg Neve Campbell, Courteney Cox og David Arquette fra tidligere filmer, foruten nykommere i «Scream»-sammenheng som Melissa Barrera, Jenna Ortega, Jack Quaid og Dylan Minnette.

Publisert: 17. januar 2022, 11:18