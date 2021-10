Kultur Trondheim Når Oda (24) legger ut det hun lager, blir det solgt på under 20 sekunder Har du hørt om «cottagecore»? Det har Oda Kjæmpenes gjort til sitt levebrød. Publisert: 02. oktober 2021, 19:00 Line Pevik

Oda Kjæmpenes fra Trondheim startet sin egen bedrift under pandemien.

– Jeg vet enda ikke helt selv hvordan Instagram-brukeren min ble så kjent som den ble på kun noen få måneder. Jeg tror det var mange som kjente på en ekstra interesse for det naturlige og enkle midt i all forvirringen og fortvilelsen som pandemien brakte med seg, og på mange vis var jeg nok rett person til rett tid.

Det sier Oda Kjæmpenes (24) fra Ringvål i Trondheim til trd.by. Hun ble som mange andre sittende med ekstra fritid under pandemiåret 2020, og bestemte seg for å gjøre som så mange andre - nemlig starte med en ny hobby.

Hun begynte å sy.

– På et par uker hadde jeg sydd meg en hel historisk garderobe for moro skyld!

En hyllest til det «enkle» livet

De siste årene har Oda bodd og jobbet både i Tyskland, England, Spania, Nederland, Sveits og Frankrike - selv om Trondheim alltid vil være «heim». Hun tilbrakte barndommen kun et par minutter fra Bymarka, og har som nordmenn flest, vokst opp med en forkjærlighet for naturen.

Det har tydelig påvirket klesstilen og klærne som Oda designer og syr.

Oda, iført eget design.

– De siste årene har jeg bodd i mange store europeiske byer, hvor naturen er litt lengre unna enn jeg skulle ønske. Det var nok denne avstanden til naturen som ga meg et lite ekstra «kick» til å søke mot «cottagecore»; kanskje som et motstykke til det kalde i et travelt byliv og lengselen etter norsk natur.

Oda forklarer at «cottagecore» er en klesstil som har vakt stor interesse de siste par årene. Selve stilen er en hyllest til det «enkle» livet og naturen, og kan på mange måter regnes som et motstykke til det travle storbylivet og masseproduksjon.

Det betyr også at stilen gjerne tar i bruk samme naturnære inspirasjon som vi så i nasjonalromantikken her i Norge – kvinner og menn i bunad er nok noe av det mest «cottagecore» man får.

- Nøkkelplaggene i cottagecore-garderoben er nok lange skjørt og kjoler, lette bluser, og søte detaljer som forkle, skaut og historiske korsetter, legger Oda til.

Mot slutten av 2020 startet Oda CottagecoreWear som en liten hobbybedrift på nett. Interessen vokste raskt, og i mars 2021 registrerte hun merket som egen bedrift.

84 000 følgere på Instagram

I løpet av få måneder har Oda fått nesten 84 000 følgere på Instagram-kontoen til klesmerket sitt, CottagecoreWear. Og etterspørselen etter klærne hun lager, er gjerne så stor at lanseringer av nye klær blir revet vekk på sekunder.

– For tiden har jeg kun kapasitet til å lansere slipp ved jevne mellomrom, hvor de siste lanseringene mine har solgt ut på under 20 sekunder. Spesielt har jeg stor interesse fra USA, men jeg har også solgt til kunder fra alt fra Sverige til New Zealand og Singapore. Ironisk nok har jeg enda ikke solgt til Norge.

Allerede fra da Oda først begynte å sy, har hun benyttet seg av Instagram som en plattform for å dele resultatene sine. Da hun lanserte klesmerkets nettbutikk, tok Instagram-plattformen «helt av», og på det meste kunne trønderen få flere tusen nye følgere i uka.

– Jeg tror nok at den genuine lidenskapen og gleden jeg har av å designe og publisere produktene mine skinner gjennom postene mine, og at mange forhåpentligvis kjenner seg inspirert av det jeg jobber med. Det har selvfølgelig vært en stor inspirasjon til å fortsette arbeidet at såpass mange følgere fra hele verden synes det jeg driver med er moro å følge!

Nylig ble Oda ferdig med mastergraden sin i historie vedd Universitetet i Oxford, og nå både syr og designer hun - i tillegg til å være designer, modell og grafiker.

Korsetter til både kvinner og menn

Oda har først og fremst spesialisert seg på å lage historiske korsetter, ment for å kunne brukes som stilplagg utenpå kjoler og bluser. Disse plaggene er sydd etter kundens mål, hvor de får bestemme eget stoff og passform.

– Jeg er spesielt opptatt av at mine plagg skal være for alle, og jeg har laget korsetter til kvinner og menn i alle størrelser. I tillegg syr jeg også kjoler og tilbehør, som skaut og sløyfer.

Mønstrene i bunn er basert på sanne historiske utsnitt fra 1700-tallet, og stilen er sterkt inspirert av skandinavisk historisk mote.

– Det er nok mange som ser på plaggene mine og tenker at det kan minne litt om en bunad og andre nasjonalromantiske motetrender – og det har de helt rett i! På mange måter er CottagecoreWear et kjærlighetsbrev til det historisk skandinaviske, med moderne tvister, romantiske utsnitt og spennende detaljer.

