Kultur Konsert Isah med konsert på hjemmebane 20. mai: Se den på Byas! Den lokale stjernen skal sammen med Stavanger symfoniorkester spille live i Zetlitz. Konserten vil strømmes online - her på Byas! Oppdatert: 08. mai 2020, 12:20 Lone Sætre Journalist

Stavangergutten har oppnådd stor suksess på kort tid- snart kan du oppleve den klokkeklare stemmen fra egen stue. FOTO: Pressefoto

20.mai er det bare å holde av kvelden når 20-år gamle Isah vender nesen hjemover, og spiller live på Stavanger konserthus klokken 20.30.

For å unngå smittefare vil konserten spilles uten publikum, men være tilgjengelig på Facebook, Youtube, TV-Vest - og her på Byas! 💥

– Kul konsertramme

Med en times konsert kan du sammen med gode venner synge med til blant annet låten «HALLO», som i 2019 passerte 21 millioner streams på Spotify. Åtte musikere fra Stavanger symfoniorkester blir med som gjester, og skal kombinerer en rekke R&B-låter med sine instrumenter.

– Zetlitz er et fantastisk konsertrom med masse muligheter for å skape en kul konsertramme. Det blir mye lys og et skikkelig kult opplegg. Stavanger symfoniorkester skal være med på rundt seks låter, og Isah og orkesteret gleder seg til å samarbeide, forteller booking- og markedsansvarlig Jesper Brodersen på Folken til Byas.

Han legger til at symfoniorkesteret allerede har startet å lage musikk til R&B artistens låter, og at han er sikker på at dette blir en musikalsk opplevelse en sent vil glemme.

Fikk du med deg vårt intervju med stjerneskuddet? 👇

LES MER:

Ville ikke jobbe med musikk, men nå skal alle ha en bit av Isah (20)

Et navn som eksploderte på kort tid

I 2018 fikk den unge gutten fra Stavanger en invitasjon fra Karpe om å medvirke til hit-låten «SAS PLUS/SAS PUSSY». I fjor ga han fjorårets Utopia-publikum frysninger da han tok over mikrofonen under Karpe sin konsert.

2019 var mildt sagt et travelt og suksessfullt år for Isah etter å ha vært med Karpe på turne , i tillegg til å holde den mest omtalte opptredenen under Kadetten 2019.

Isah i gang under Utopia-festivalen i fjor. FOTO: Finn E. Våga (arkiv)

I løpet av kort tid har han ikke bare bemerket seg som et stort navn på den norske R&B-scenen, men vunnet prisen for årets låt på P3 Gull 2019, vunnet Spellemannsprisen med EP'en «Sukkerspinn & hodepine (del 2), og stukket av med seieren for «Årets Gjennombrudd 2019».

LES MER:

Isah på «Lindmo»: Drev med musikk i skjul og måtte flytte hjemmefra

En del av en digital konsertserie

Konserten blir utført i et samarbeid med Stavanger Konserthus, Folken og Tou. Sparebankstiftelsen SR banken gir 1,3 millioner i støtte for en digitalkonsertserie som først settes igang når Skambankt holder en helaften fra Zetlitz 15. mai.

Filproduksjonsselskapet Moxey skal stå for bilde, og lyden vil være av høy kvalitet, lover Brodersen.

LES MER:

Hvorfor rammes festivalene så hardt av koronakrisen?

I løpet av kort tid har Isah bemerket seg som et stort navn på den norske R&B-scenen og vunnet flere priser! FOTO: Tommy Ellingsen (arkiv) Stavanger symfoniorkester skal være med på rundt seks låter, og Isah og orkesteret gleder seg til å samarbeide.

– Moxy er et knallbra film produksjonsselskap som lager profesjonell, og kul bildeproduksjon, med classy spillefilms kvalitet. Til disse konsertene har selskapet leid inn spesielle linser som kommer til å se smashing ut på skjermen, sier han.

Han tror at mange kommer til å se konserten på telefonen, men oppfordrer folk til å koble til tv-skjermen for å få den ultimate konsertopplevelse, med høy kvalitet på både lyd og bilde.

LES MER:

Uteliv og servering: Åpent eller stengt? Her er vår oversikt!

Sløtface holder sin konsert 27. mai! FOTO: Ingebjørg Iversen

Daglig leder for Folken, Marianne Bjørnelv, har tidligere beskrevet konseptet for Aftenbladet som mye mer enn en strømmet konsert. Hun forteller at felles for alle konsertene er at det skal være noe mer enn bare en artist foran et kamera.

15. mai starter konsertserien med Skambankt. Etter Isah’s konsert 20. mai, tar Sløtface over stafettpinnen og holder sin konsert 27.mai. Alle opptredenene kan sees på Youtube, Facebook, og på Aftenbladet/Byas! 🌈

Publisert: 08. mai 2020, 12:10 Oppdatert: 08. mai 2020, 12:20