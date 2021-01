Kultur Melodi Grand Prix Sjekk hvilke fire nye delfinalister som er klare for Melodi Grand Prix Fra MGP-veteranen Ketil Stokkan (64) til førstereisgutten Daniel Owen (21): Mandag offentliggjorde NRK fire nye delfinalister til årets Melodi Grand Prix. Publisert: 18. januar 2021, 09:37

Daniel Owen stiller i andre delfinale med "Psycho". FOTO: Julia Marie Naglestad / NRK

– Om det var! sier Raylee, på spørsmål om det fristet med ny deltagelse i Melodi Grand Prix etter å ha stilt på startstreken også i fjor.

– Det er en fest! sier 23-åringen, som om låten sa at den er «back to the 80s», med girlpower på scenen.

Maria Solheim stiller i andre delfinale med "Nordlyset". FOTO: Julia Marie Naglestad / NRK

Var på vidda

Maria Solheim var artist nummer to som trådte ut bak glitteret på MGP-portalen til NRK og ble beskrevet som «en multikunstner».

– Jeg begynte å sende inn låter for noen år siden uten å si det til noe, sa hun om MGP.-deltagelsen. Hun synes konkurransen har plass til så mye, og «trigger en barnslig glede».

– I år trengte jeg noe som var litt gøy, det har vært så mye alvor og det er det fremdeles, sier fjorårets Spellemannvinner i barneplatekategorien. Hun tror hun trenger litt rosa lys, og stiller med norskspråklige «Nordlyset».

– Det er en låt om å være litt «lost på vidda». Det føler jeg at jeg har vært en periode. Jeg har tatt låten inn under huden og hjertet mitt. Det handler om å finne igjen grunnelementene, delte Solheim om låten hun stiller med.

Ketil Stokkan stiller i andre delfinale med "My Life is OK". FOTO: Julia Marie Naglestad / NRK

Nervøse herrer

Daniel Owen er andre delfinales tilsynelatende mest ubeskrevne blad. Han vant «Norske Talenter» som 11-åring for ti år siden, men er nå i ferd med å satse igjen.

– En feelgoodlåt med masse gode vibes og stemning, sier Owen om «Psycho», som handler om følelsen en forelskelse gir deg – også det å «føle seg som en psykopat.

– Jeg er veldig spent og svært nervøs, jeg klarte så vidt å sove i natt, sier førstereisgutten i MGP.

Men også veteranen Ketil Stokkan røpet at han knapt har sovet natt til mandag fordi han var nervøs. For 31 år etter sist han prøvde seg i Melodi Grand Prix stiller Ketil Stokkan på startstreken.

– Jeg hadde ikke tenkt jeg skulle tilbake, men slik ble det. Men vi artister har ingen plasser å møte publikum, sier Ketil Stokkan om hvorfor det ble akkurat i 2021 i kjølvannet av koronafjoråret.

Raylee stiller i andre delfinale med "Hero". FOTO: Julia Marie Naglestad / NRK

God følelse

– Jeg begynte å skrive denne låten for noen andre, sier han om «My Life is OK», som går saktere enn det han vanligvis trår til med.

– Jeg sendte den inn, låten vokste på meg, og nå har jeg en god følelse.

Om sin første deltagelse i 1983 hevdet Stokkan «han ble båret opp trappa» for å gå på scenen. Han tror det blir tøft:

– Det er så mange ungdommer som skriver flotte låter, sier han om konkurrentene til gullpasset – som kan bringe vinneren rett til Gullpasset. Mandag slippes alle de fire delfinalistenes låter ut på digitale plattformer.

Fakta om de fire

Dette er de fire nye delfinalistene, som skal kappes førstkommende lørdag om å gå videre til finalen 20. februar.

Raylee er klar med «Hero»

I likhet med Rein Alexander prøvde Raylee (23) seg også i fjorårets MGP, der hun kom til finalen med «Wild» – til nå strømmet over seks millioner ganger på Spotify. Hun deltok også i MGP i 2015 med «Louder». Også hun er en barnestjerne, som ga ut sin første plate som 11-åring og i dag har etablert seg som voksen artist. Raylee Charlotte Kristiansen er en dreven realitydeltager, som har vært å se i «Stjernekamp» og «Skal vi danse».

«Hero» er skrevet av Andreas Stone Johansson, Anderz Wrethov, Laurell Barker, Thomas Stengaard og Frazer Mac.

Maria Solheim og «Nordlyset»

I fjor vant hun Spellemann for beste barneplate, men nå melder Maria Solheim seg på MGP-sirkuset for første gang. Den 38 år gamle artisten fikk platekontrakt allerede som 17-åring, og jobber med sitt syvende soloalbum som kommer senere i år – etter å ha juleturnert med Blåtoner-gjengen til norske kirker i koronajulen i fjor.

Nå stiller hun med låten «Nordlyset», skrevet av Andreas Gjone, Camilla North, Elsbeth Rehder, Torgeir Ryssevik og Maria Solheim

Daniel Owen synger «Psycho»

Som 11-åring vant Daniel Johansen Elmrhari (21) «Norske Talenter» på TV 2 og opptrådte på VG-lista i kjølvannet. Siden har han vært å finne på store og små scener. Han ga ut sin førte låt i 2015.

Han stiller med låten «Psycho», som han har skrevet sammen med Paria Ahmadzade, Marius Hongve, Henrik Høven, Patrick Brizard, Jørgen Troøyen, Leif Inge Fosen og Marcus Nilsen Ulstad.

Ketil Stokkan trår til med «My Life is OK»

For Ketil Stokkan (64) er alle gode ting muligens fire – for han har vært med i Melodi Grand Prix-sirkuset tre ganger tidligere: I 1983 med «Samme charmeur», som kom på andreplass, i 1986 seiret han med «Romeo» som kom på 12. plass i Eurovision», før han i 1990 vant MGP på nytt med «Brandenburger Tor».

Veteranen er lærer i grunnskolen og aktiv konsertartist, for tiden med bandet Funky Ducks, og har skrevet «My Life is OK» helt på egen hånd.

