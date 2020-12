Kultur TV-serier Julestrømmetilbudet reiser store spørsmål Hvor langt strekker du deg for å redde ditt eget barn? Publisert: 08. desember 2020, 10:51

Dommersønnen Adam (Hunter Doohan) rømmer fra et ulykkessted. Dermed er spenningshistorien «Your Honor» i gang. FOTO: HBO Nordic

Sønnen til en respektert dommer flykter fra åstedet etter å ha krasjet med en annen gutt. Slik åpner HBO-serien «Your Honor» (premiere 7. desember), med «Breaking Bad»-stjerna Bryan Cranston i front, som Michael.

Snart viser det seg at offeret har en vel så profilert far: Byens mafiaboss. Dermed prøver Michael å legge lokk på hendelsen for å redde junior fra represalier.

Likevel: Det blir saktens varmt nok rundt ørene, for begge.

– Du spør deg selv: «Hva ville jeg gjort i en sånn situasjon?» sier Cranston (64) til NTB per videolink fra LA.

– Hvis svaret ikke er så forskjellig fra det denne fyren gjør, skal vi ut på en reise sammen. Kjernen i «Your Honor» er at den presenterer et scenario som er en forelders verste mareritt.

Borgerrettsblues

Adventsstrømmetilbudet rommer langt mer enn julekos. Jonas Brenna (39) i Aftenposten-podkasten «Serieprat» gleder seg ikke minst til filmgehalten hos de store tjenestene. I virusutfordrede 2020 havner for eksempel «Let Them All Talk» med Meryl Streep og «The Midnight Sky» med George Clooney rett på TV, via henholdsvis HBO og Netflix.

Og 18. desember lanserer sistnevnte «Ma Rainey’s Black Bottom», der en allerede Oscar-tippet Viola Davis spiller fordums bluessanger.

– For det første er hun fantastisk. Det er et bra utgangspunkt, sier Brenna, som mener appellen styrkes av relevant miljø og tematikk.

– For det andre ser vi hvordan dramaet har «tatt igjen» samfunnstrender som borgerrettighetskampen i USA. Vi har sett det i hele høst – fra sci-fi-eventyret «Lovecraft Country» til fjerde servering «Fargo» – og jeg synes «Ma Rainey» føyer seg fint inn. Dessuten virker den veldig godt skrudd til, innholdsmessig og visuelt.

Oscar-vinner Viola Davis spiller sørstatsbluessanger i dramaet «Ma Rainey’s Black Bottom» (18. desember). FOTO: Netflix

Julesjelen

Selvfølgelig, det blir kos også. Disney Plus drar opp snittet i debutsesongen. 25. desember ruller animasjonsunderbruket Pixar ut «Soul», for øvrig nok en satsing med afroamerikansk fortegn. Jamie «Ray» Foxx låner stemme til musikklæreren hvis sjel kommer i skade for å forlate kroppen.

– Pixar-folkene lager flotte ting. Hvis de klarer å få til det samme med «Soul» som de gjorde med «Inside Out», virker det svært lovende foran første juledag, kommenterer Brenna.

– Den klassiske Disney-jula er kanskje blitt litt mindre stas med årene. Men nå som konsernet har sin egen strømmetjeneste, ligger alt til rette for en oppdatert versjon med ny mening. Det er iallfall lov å håpe.

Første juledag vanker den foreløpig siste animasjonsfilmen fra Disney-underbruket Pixar, «Soul». FOTO: Disney Plus

For sin egen del røper Brenna at han liker å bruke høytida til å «se seg opp» på gamle hits. En av anbefalingene hans er komedien «Schitt’s Creek» på TV 2 Sumo, utviklet av nært beslektede Eugene og Dan Levy.

– Far og sønn spiller far og sønn – i en steinrik familie som mister alt i første scene. Resten handler om hvordan de forsøksvis stabler livet på beina igjen i en by de kjøpte på fleip. Det er faktisk veldig morsomt – en sånn «smyger» som altfor få har fått med seg.

Podkasteren Jonas Brenna anbefaler TV 2 Sumo-komedien «Schitt’s Creek», med blant andre Catherine O’Hara. FOTO: AP

Berg-og-dal-bane

Apropos far-og-sønn-forviklinger skilter «Your Honor» med ti episoder. Fansen vil fort trekke paralleller til «Breaking Bad», hvor kreftpasienten Walter White slo seg opp som narkobaron for å sikre arvingene økonomisk.

Tittelrolleinnehaveren er riktignok bare delvis enig i likhetene.

Bryan «Breaking Bad» Cranston leder an som beskyttende far i «Your Honor» (strømmepremiere 7. desember). FOTO: HBO Nordic

– Walter var veldig metodisk i valget sitt. Han planla det og gjennomførte med overlegg, påpeker Cranston overfor NTB.

– I «Your Honor» skjer det impulsivt: Han må ta en avgjørelse om hvorvidt han skal redde poden eller ei. Og vi byr på mange overraskelser underveis, slik dramatisk historiefortelling skal. Forhåpentlig er resultatet en berg-og-dal-bane av emosjoner og angst, med øyeblikk av fornøyelig titting.

