Kultur Podkast 10 norske podkaster du bør få med deg Liker du podkast, men vet ikke helt hva du skal lytte til? Her har du ti tips! Publisert: 04. august 2020, 18:31 Ebba Schjølberg Eiring

Det er maaange podkaster å velge mellom. Her er noen vi mener du ikke bør gå glipp av.

1. Hele historien

Hele Historien er korte dokumentar-episoder som på spennende vis informerer om temaer som den norske røykeloven, justismordet på Fritz Moen og overgrepene i Alvdal.

Om du ennå ikke har hørt på hele historien, vil jeg anbefale å starte med episodene om drapet på Martine Vik Magnussen.

FOTO: Skjermdump Apple

2. Turister

Radioteater er en undervurdert sjanger som virkelig underholder. Med fengende lydkulisser tar Turister oss med på en partytur til Syden med fire venner, en tur som fort endrer retning og blir mer og mer thriller-aktig.

Spennende drama som man sluker på kun et par dager!

FOTO: Rubicon Radio

3. Verdens beste dyr

Denne perlen av en podkast må bare høres. I hver episode diskuteres ett dyr, og de fire kompisene bak podkasten bjudar på med humor og dyrefakta når de sammen prøver å kartlegge hva som faktisk er verdens beste dyr.

Visste du for eksempel at kalkunen kan fly 88 i km/t, eller at nebbdyret svetter melk? Ikke jeg heller.

FOTO: Både Og

4. Skuddet på Toftøy

Når den gamle lastebåten Toftøy legger til sjøs en sommerdag i 2013, er det med et splitter nytt mannskap, narkotika, dynamitt og en avsagd hagle om bord.

Gjennom episodene får vi høre ulike perspektiver på hva som faktisk skjedde i båten den sommerdagen.

FOTO: A-magasinet

5. Harm og Hegseth

Kjendissladder, ligging og siste nytt innen populærkulturen. Det finnes endeløse episoder med Vegard Harm og Morten Hegseth som diskuterer alt du egentlig ikke trenger å vite, men som du likevel er sinnsykt nysgjerrig på.

FOTO: VG

6. Konspirasjonspodden

Fredrik Sjaastad Næss og Bjørn-Henning Ødegaard tar et dypdykk i konspirasjonsteorienes verden. Bigfoot, koronaviruset, kjemper - you name it - konspirasjonspodden sjekker ut både absurde og velkjente temaer.

FOTO: Adlink

7. Hjernesterk

Hjernesterk er en treningspodd der hjerneforsker Ole Petter Hjelle og tidligere proffsyklist og sportskommentator Mads Kaggestad snakker om fysisk aktivitet og dets innvirkning på vår psykiske helse.

I episodeutvalget finner vi temaer som motivasjon, skjermtid og det å være for sliten til å trene.

FOTO: Moderne Media

8. Oppdatert

Som navnet tilsier er dette en podkast for alle som vil holde seg oppdatert på nyhetsbildet. Ikke uhyre underholdende, men lurt å høre på om du ønsker lettfattelig informasjon om det som skjer i verden.

FOTO: NRK

9. Ukentlig med BMI

Nok en pratepodd, denne med humorkvartetten Bare Moro Impro i studio. Sammen diskuterer de ukas nyheter med stor lol-faktor.

FOTO: Både Og

10. Femihelse

Sammen med en utvalgt ekspert i studio får Helene Svabø og Sigrun Stenseth svar på alle sine (og lytternes) spørsmål tilknyttet den o hellige kvinnekroppen. Her er det rikelig med informasjon om alt fra menskopp til orgasme.

FOTO: Femihelse

