Kultur Stavanger Kjekke ting som skjer i helga Lei av å sitte hjemme og lysten på noen spennende opplevelser i helga? Vi har fikset en oversikt over de feteste opplevelsene i Stavanger og Sandnes 4.-6. september. Jiha! Publisert: 04. september 2020, 11:47

Værtskapsugå i Sandnes stiller med maten, du trenger bare å samle gjengen og bestille bord på restauranten du ønsker å besøke. FOTO: Jarle Aasland

Værtskapsugå i Sandnes

Hva: Matfestival (yum) 🍔

Hvor: Hele Sandnes

Når: Fredag

Hurra! Matfestival! Omnomnom. Et utvalg spisesteder serverer 3 retter for 300,- i Sandnes, og håper på å skape liv og røre i sentrum igjen (R.I.P liv og røre).

PS: Man må bestille bord på forhånd, direkte hos spisestedet du ønsker å besøke.

Quiz på Cirkus

Hva: Quiz (duh)

Hvor: Cirkus (duh)

Når: Fredag 17.00

Første fredag i måneden er det QUIZ på CIRKUS! Max 6 personer per lag - påmelding skjer gjennom Cirkus sine facebooksider.

Musikkbingo

Hva: Kule tunes og litt flaks

Hvor: Checkpoint Charlie

Når: Fredag 19.00

Glad i Musikk? Glad i bingo? Da er checkpoint plassen for deg fredags kveld. Arrangørene lover fredagskos, afterwork og en knakende start på helga med musikkbingo som dekker forskjellige sjangere!

Fridykking

Hva: Et spennende eventyr

Hvor: Fjøløy

Når: Fredag til søndag

Ship-o-hoi, bli med DNT ung på fridykking (hvis du tør). Frivannsliv stiller med både instruktører og komplett utstyr for at DU skal kunne mestre kunsten å dykke med lungene som eneste luftreserve. Dette er en enestående mulighet til å lære seg en helt unik måte å oppleve naturen på (i følge arrangørene). Påmelding finner du på DNT sine nettsider.

AL/ENE

Hva: Kunstutstilling

Hvor: Ville Veier

Når: Fredag 17.00

Ville Veier åpner dørene og inviterer publikum til å vandre gjennom utstillingen «AL/ENE»: et kunstprosjekt i forbindelse med Covid-19, hvor deltakernes egne betraktninger fra et liv i lockdown blir satt i kunsteriske rammer.

Pris: 75 spenn

Konsert med Stine & Togga

Hva: Funky tunes

Hvor: Proud Mary

Når: Fredag 20.00

På fredag får vi oppleve en splitter ny trubaduo på Proud Mary! Stine og Togga spiller en kremete blanding av moderne og klassiske soul, pop og rock låter - smakfullt rørt i hop og krydret med litt disco, funk og fjollete fantestreker.

Konsert med Dalit & Flukt

Hva: Rock’n’roll

Hvor: Tribute, Sandnes

Når: Fredag 21.30

Aldersgrense: 18

Slå på rockefoten og bli med på (sittende) konsert 🤘

CC: 200/150

Venners venner konsert

Hva: Livemusikk

Hvor: Fermenten

Når: Lørdag kl. 19.00

M.A.M fra Hundvåg skal diske opp noen deilige tunes og sørge for topp stemning på Fermenten. Det vil være mulighet for å kjøpe enkel mat og noe digg i glasset (do I hear a hell yeah).

Natt i naturen

Hva: Sov under åpen himmel med DNT ung voksen

Hvor: Stavanger Turistforening

Når: Lørdag-Søndag

DNT tar deg med på en natt i naturen under åpen himmel. En eventyrlig natt i natturen som vil gi deg minner for livet, lover DNT. Påmelding på DNT sine nettsider!

5-topptur med UiS

Hva: Finn din indre fjellgeit 🐐

Hvor: Hommersåk-Sandnes

Når: Lørdag-Søndag

Universitetet i Stavanger inviterer til 5-topptur fra Hommersåk til Sandnes på rundt 22km. Turen starter med båt fra fiskepiren lørdags morgen (båten koster 38kr en vei). Turen avsluttes ved ruten i Sandnes på søndag! Husk påmelding!

Brukt - og vintagemarked i Fargegata

Hva: Noe å finne på i bakrusen

Hvor: Fargegata

Når: Søndag 12.00

Finn brukte skatter som smykker, klær, sko, LPer og mye, mye mer når det arrangeres brukt - og vintagemarked i Fargegata hver søndag ut september.

Svanen Takeover

Hva: Drinker

Hvor: Pjolter & Punsj

Når: Søndag 19.00

Aldersgrense: 20

Svanen åpnet i fjor i et gammelt apotekerlokale fra 1896 på Karl Johan. Gjengen stakk av med prisen for beste nyåpnede Cocktailbar i Norge under Bartenders Choice Awards. Dette blir en gyllen mulihet til å smake på noe helt nytt og hilse på et av Norges råeste barteam!

Soppkontroll

Hva: 🍄👍👎

Hvor: Rogaland Arboret, Sandnes

Hvor: Stavanger botaniske hage

Når: Søndag 14.00

Plukket noe deilig kantarell som du frykter kan være en giftig fluesopp? Jærsoppen har gratis soppkontroll i Stavanger og Sandnes for alle som ønsker å få sjekket soppfangsten sin!

