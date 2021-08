Kultur Stavanger Kjekke ting som skjer i helga Helg! Her er noe av det du kan finne på. Publisert: 20. august 2021, 11:00 Tone Pedersen

Tou fyller 20 år. Og dét skal selvfølgelig feires denne helgen!

Denne guiden gjelder fra fredag 20. til søndag 22. august 2021.

Fadderfestivalen

Hvor: Campus Ullandhaug og Geoparken

Når: Ut uka

Kun for studenter, selvfølgelig. (Men programmet er nok så bra at en del av oss skulle ønske at vi var det, med blant annet Isah og Musti på plakaten.)

Fredag er siste store dagen, hvor du får se Emir og Spellemanns-gjennombruddet Musti på scenen på Campus Ullandhaug.

Tou 20 år

Hvor: Tou, Kvitsøygata 25, Stavanger

Når: Ut uka

Tou fyller 20 år - og det skal selvfølgelig feires! Les mer om hvordan på Aftenbladet.no.

Toppen av kransekaka er gratis utendørskonsert med girl in red og Stavanger Symfoniorkester lørdag. Fikk du ikke billetter til denne, kan du fram til søndag blant annet sjekke ut fellesutstillingen fra Tou Atelierhus og John Derek Bishops lydinstallasjon fram til søndag.

Oskar Nordbø på Checkpoint

Hvor: Checkpoint Charlie, Stavanger

Når: Fredag kl.18

Oskar Nordbø har med fullt band til releasekonsert for debutplata «The Flood», som fikk terningkast 5 av Aftenbladets anmelder. Lydbildet beskrives som en miks av folk, indie og køntri.

Aldersgrense 20 år. Pris: 190 kroner.

Vaksine drop-in for studenter (+ forhåndsstemming)

Hvor: Forum Expo, Tjensvoll, Stavanger

Når: Lørdag fra kl. kl. 10–12 og 13–16

Stikk og stem? Viktige ting, begge deler - og lørdag kan du slå to fluer i ett smekk. Drop in-vaksine får du på Forum Expo. Deretter kan du traske bort til Stavanger Ishall og forhåndsstemme! Check and check!

Hanatrappene opp

Hvor: Sandnes

Når: Lørdag kl.11

306 trinn til Hanafjedle. 55 høydemeter. 151 lengdemeter. For deg som ønsker en kickstart på lørdagen, altså... Våre kolleger dekker løpet, så du kan se det i pysjen også; på aftenbladet.no.

Melkebaren arrangerer etterfest fra kl.18 - og legger til rette for uhemmet skrytefest for alle som klarte komme seg opp trappa og mulig visning av løpet på storskjerm.

Påmelding: Fra kr.100.

Passion for Ocean - pilotfestival

Hvor: Tou, Kvitsøygata 25, Stavanger

Når: Lørdag fra kl.12

På Tou skal dykkere, padlere, biologer, seilere, kokker, havforskere, fotografer, kapteiner, strandryddere og andre miljøbevisste haventusiaster skape en dag fylt med kunnskap og aktiviteter for alle!

Du kan blant annet bli med på strandryddetokt i båt, lære mer om den lokale sjøfuglbestanden, om små og store organismer under vannoverflaten, klappe en sjøstjerne(!), utforske innsiden av marine pattedyr(!!) og mye, mye mer!

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

DJ Cab Gatzby ft. Swingcats

Hvor: Bardello, Øvre Holmegate 11, Stavanger

Når: Lørdag kl.20

Bardello inviterer til 20-tallskveld med DJ Cab Gatzby og swingdansere. Du må gjerne ta på deg tidsriktig antrekk, du også - og pris deles ut til beste antrekk.

Aldersgrense 20 år. Pris: 150 per pers.