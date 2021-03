Kultur Festival Det blir Mablis, men enn så lenge forblir programmet hemmelig I helga ble hundrevis av personer på Facebook invitert til festivalen Mablis. Det er derimot usikkert om så mange i det hele tatt får lov til å komme. Publisert: 22. mars 2021, 19:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Årsaken til at det foreløpig er lite informasjon om årets Mablis er fordi festivalen ikke vet hvor mange personer de kan samle, ifølge daglig Eirin Sandstad. FOTO: Ine Espevik Larsen (arkiv)

På Mablis’ nettside og på festivalens facebookside bes publikum om å holde av datoene 18. og 19. juni.

Under tittelen «Mablis 2021: - Det skjer» på festivalens hjemmeside, fortsetter teksten med romantiske erindringer om hvordan festivallivet egentlig skal være.

«For den følelsen skal vi kjenne på igjen, vi må bare holde ut denne siste etappen nå», skriver festivalen.

Men mimringen om alt som skulle vært, er alt vi får høre.

I alle fall foreløpig.

Publikum: 200 eller 5000

Det er ennå ikke mulig å kjøpe billetter, det er heller ikke annonsert noen artister.

– Årsaken til at det foreløpig ligger ute så lite informasjon er rett og slett fordi vi ikke vet hvor mange personer vi får lov til å samle, sier daglig leder i Mablis, Eirin Sandstad.

LES MER: Utopia planlegger tidenes comeback og Landstreffet er utsolgt, men hva skjer med Mablis?

LES MER: – Vi kommer til å jobbe knallhardt for Mablis sin fremtid

Kvelertaks vokalist Ivar Nikolaisen på Mablis-scenen i 2019. Foreløpig er ingen artister for 2021-versjonen annonsert. FOTO: Tommy Ellingsen (arkiv)

– Det som vi nå har gått ut med er mer en påminnelse til publikum og leverandører om at «Hei, vi er her, vi lever og det blir en festival», legger hun til.

Mablis har lenge vært sparsommelige med opplysningene. I september hadde ikke festivalledelsen mye mer å komme med enn de har i dag, annet enn at datoene nå er bekreftet.

– Er det ikke lettere å få folk til å holde av datoen om de vet hva som skal skje?

– Jo, og det vil komme flere nyheter like etter påske, men vi ønsker å holde oss på en linje hvor vi ikke annonserer noe vi ikke kan love. Vi er kjempemotiverte for å lage en festival, men om dette skjer for 200 eller 5000 personer kan vi ikke si per i dag, sier Sandstad.

LES MER: Flere lokale arrangementer rammes av gjentatte svindelforsøk

Plan A, B, C eller D?

Mens andre festivaler har lagt seg på en linje hvor det er alt eller ingenting, er Mablis dermed klare for å tilpasse festivalen avhengig av hvordan smittesituasjonen utvikler seg.

Soneinndelinger, scenetilpasninger, intimkonserter eller arrangement i fullskala? Flere ulike scenario er vurdert, så spørs det om det er plan A, B, C eller D som blir iverksatt.

LES MER: Vennegjeng startet festival i Oslo, til sommeren kommer den til Stavanger

Mange folk tett i tett? – Vi har større tro på at normalen først vil være tilbake igjen i 2022, sier festivalsjef Sandstad. FOTO: Tommy Ellingsen (arkiv)

– Vi regner med at 2021 igjen blir et spesielt år. Klarer vi ikke å få folk til oss, ønsker vi å komme ut til folket. Vi har større tro på at normalen først vil være tilbake igjen i 2022, sier Sandstad.

Hun opplyser om at festivalen er nødt til å starte billettsalget snart og at det da vil følge med en refusjonsgaranti om arrangementet ikke kan gå som planlagt.

– Vi lever i håpet, avslutter hun.

Publisert: 22. mars 2021, 19:00