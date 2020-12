4. Date nummer to?

Når skal man invitere til date nummer to? Torkel har en enkel løsning for deg som ikke ønsker å være for desperat eller for frempå.

–Når dere forlater hverandre, enten det er etter første date, eller første natt. Si til den andre; Du hører fra meg i morgen!

– Da tar du bort spillet. Du tar bort desperasjonen. Og når vi tar kontakt så er vi en person som holder ordet vårt.