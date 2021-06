Kultur Koronaviruset «Mabl-ish»: Slik blir årets festival Stavanger-festivalen Mablis, går av stabelen om to uker, og i år er de tilbake med et mer koronavennlig konsept. Publisert: 04. juni 2021, 11:02 Åshild Thomassen Ramsdal

I fjor måtte daglig leder av Mablis, Eirin Sandstad, avlyse festivalen på grunn av koronapandemien. FOTO: Ine Espevik Larsen

18. til 19. juni skal Stavanger-festivalen Mablis arrangeres i Vålandsskogen. Men det å samle flere tusen mennesker om noen få uker, har de innsett ikke er mulig.

– Det vi jobber med nå, og det restriksjonene tilsier, er at vi har lov til å samle 600 personer per dag, sier daglig leder i Mablis, Eirin Sandstad.

For på grunn av koronasituasjonen, vil festivalen i år bli litt annerledes. Det vil bli et mindre og mer intimt arrangement, med kun en scene og tildelte faste plasser for publikum i egne soner. I år har de derfor valgt å gi festivalen kallenavnet Mabl-ish.

– Nå er det snart to uker til produksjonen setter i gang, så planen er fremdeles å dele inn i tre soner, med 200 personer per sone. Vi jobber med å gjøre det så komfortabelt som mulig for alle som kommer, fordi er et krav om servering og man kan ikke kan bevege seg sånn som vi er vant til på festival.

Hardrockbandet fra Jæren som går under navnet Skambankt, skal gjeste festivalen i år. FOTO: Kristian Jacobsen

Smittetilfeller i Stavanger

Selv om massevaksineringen er godt i gang i regionen, er det fortsatt noen smittetilfeller om dagen i Stavanger. Likevel håper og jobber Sandstad ut ifra, at koronasituasjonen ikke kommer til å påvirke festivalen.

– Hva som skjer angående smittesituasjonen er utenfor vår kontroll. Vi har jevnlig dialog med både kommunen og etatene, og så har vi laget en veldig nøye HMS-plan for å opprettholde et trygt arrangement. Alt som er under vår kontroll, jobbes det iherdig med.

For å opprettholde gjeldende restriksjoner og smitteverntiltak, har de satt i gang en del tiltak og rutiner som alle på festivalområdet må følge.

– Vi kommer snart til å gå ut med masse informasjon om hvordan festivalen blir på alle våre kanaler. Men generelt så kommer vi til å ha mye renholdsrutiner, det vil være egne toaletter i hver sone - og det vil være servering, sånn at folk ikke beveger seg til og fra barene, forteller Sandstad, som legger til at området blir delt opp i soner med en meters avstand mellom de ulike kohortene.

– Så alt vil bli tilrettelagt for en veldig komfortabel festivalopplevelse, hvor du sitter og blir servert alt og ikke trenger å måtte bevege deg så mye.

Bildet er fra Mablisfestivalen i 2019. I år kan de derimot ikke samle like mange mennesker i Vålandskogen. FOTO: Tommy Ellingsen

Nesten utsolgt

Det er mye som tyder på at folk er klare for festivalsommer igjen. For selv om det har vært et år med strenge restriksjoner, er det mange som velger å skaffe seg billetter til årets Mabl-ish, forteller Sandstad:

– Vi er helt utsolgt på fredagen. Det er et knippe billetter igjen til lørdagen, men de kommer til ryke når vi går ut med headlineren i løpet av uken.

Sandstad er glad for dette, og nå ser hun frem til årets festival.

– Nå kjenner jeg det kribler i magen, for det er mye som skal på plass på kort tid, og jeg er allerede i produksjons-modus. Det er så deilig å endelig få lage litt aktivitet igjen. Jeg håper at det blir nydelig vær, og at vi kan se 600 gjester hver dag som bare nyter og hører på god musikk, og får en fantastisk opplevelse i Vålandskogen igjen.

