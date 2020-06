Kultur Stavanger Kjekke ting som skjer denne helga Aktiv helg i sikte - for dem som ønsker det! 😅🙌 Publisert: 11. juni 2020, 16:00 Tone Pedersen

Det blir Siddisdager denne uka, med liv og røre i Stavanger sentrum! FOTO: Fredrik Refvem

Denne guiden gjelder fra fredag 12. til søndag 14. juni 2020.

Årsutstilling: Tåkelys

Hva: Art, art, art

Hvor: Tou, Stavanger Øst

Når: Hver dag - fram til 15. juni

De 19 studentene i årets avgangsklasse ved Kunstskolen har laget en gruppeutstilling som har fått navnet «Tåkelys». Hver dag fram mot 15. juni kan du se den i Ølhallene på Tou. Det er en utstilling som viser at «kunst skapes, selv i de mest usannsynlige situasjoner», ifølge arrangøren.

Siddisdager

Hva: Tilbud, marked ++

Hvor: Stavanger sentrum

Når: Fra torsdag til lørdag

Hvem skulle tro dette for bare noen uker siden? Stavanger sentrum arrangerer Siddisdager i år også, og lover gode tilbud, marked på Torget, overraskelser og andre opplevelser i by’n!

Urban Pilates

Hva: Pilates ute i det fri

Hvor: Oppmøte utenfor Stavanger Konserthus

Når: Fredag kl.11.30

House of Movement arrangerer utetrening med pilates (og værmeldingen ser bra ut)! Ta med klær etter forhold, egen matte, hansker og drikke.

Kafékonserter @Konserthuset

Hva: Musikalske pauser

Hvor: Stavanger Konserthus

Når: Fredag og lørdag, kl.14

Gjennom sommeren kjører Konserthuset kafékonserter i Spiseriet. Fredag er det Trond Ole Paulsen som spiller låter fra siste album «Åretak». På lørdag tar Davidsen/Hope over - og tilbyr en sniklytt på den nye plata som fikk koronastopp (skulle egentlig spilles inn i Nashville i år). Konserthuset oppfordrer publikum til å kjøpe billett i forkant, av hensyn til smittevern og kapasitet.

Heidi’s-gjenåpning

Hva: Korona-comeback

Hvor: Heidi’s Bier Bar, Vågen, Stavanger

Når: Fra fredag kl.22

Nattklubbene har så vidt begynt å komme på banen igjen. Cementen og Alf & Werner har allerede gjenåpnet - og denne helga gjør Heidi’ Bier Bar det samme. Savnet afterskistemning? Ja, da har du altså muligheten igjen - koronastyle. Det vil si; kun servering ved bordene, og med god avstand til naboen (men til gjengjeld vil antibac’en aldri være langt unna)!

Star Wars-maraton

Hva: Binge wathcing på stort lerret!

Hvor: Odeon Kino, Stavanger og Sandnes

Når: Fra 5. - 18. juni

Kinoen i Stavanger og Sandnes vil vise fire Star Wars-filmer på rad og rekke, inkludert relanseringen av «Star Wars: The Empire Strikes Back» - 40 år etter urpremieren.

SUP-kurs, Lutsivannet

Hva: SUP-brett kurs

Hvor: Lutsivannet, Sandnes (eller i nærheten, avhengig av vær og vind)

Når: Lørdag kl.11

Forrige uke var det Vaulen, og nå er det Lutsivannet. Norges første og (foreløpig) eneste SUP-klubb tilbyr kurs for alle! Sertifiserte instruktører guider deg og du får teste ulike brett, lære om balanse, padleteknikk, sikkerhet og mer.

Kajakk-kurs, Hafrsfjord

Hva: Kajakk for nybegynnere

Hvor: Hafrsfjord, oppmøte på plenen i Møllebukta (ved toalettene)

Når: Lørdag og søndag, fra kl.09

Kurset går over to dager og gir grunnleggende innføring i turpadling, sikkerhet og bruk av havkajakk. Passer godt for nybegynnere eller deg som har padlet litt. Husk mat, drikke og ekstra tøy (i vanntette poser!).

Casablanca @Cinemateket

Hva: It’s a classic! 😍

Hvor: Sølvberget Cinematek, Stavanger

Når: Lørdag kl.12

Det er ikke uten grunn at denne er en klassiker. Casablanca er en av filmhistoriens mest ikoniske, udødelige filmer - med Ingrid Bergman og Humphrey Bogart i hovedrollene. As time goes by, play it again… and again!

Musikkbingo @Pontus

Hva: Musikkbingo, ja

Hvor: Pontus, Sandnes sentrum

Når: Lørdag kl.22

Utestedet selv rapporterer om at stemningen øker for hver gang, og lover å levere musikkbingo i Sandnes lørdag etter lørdag i tiden framover.

...andre ting?

Folkens, det er meldt bra vær i helga! 🌞 Her får du våre tips til hva du kan gjøre når gradestokken tipper over i det sydenske!

Foretrekker du sofaen? Ja, da er det faktisk helt greit å svare (les: kollapse nedi den) når den kaller! Her får du nyhetene på HBO og Netflix denne måneden - enjoy! 🤗

