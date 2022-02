Kultur Strømmetjenester Her er serie-nyhetene i februar Vi har sjekket premieredatoene for nye sesonger og helt nye serier på de ulike strømmetjenestene, Netflix, HBO Max, Disney+ og Paramount+ - sånn at du slipper. Publisert: 01. februar 2022, 14:00 Line Pevik

«Vikings: Valhalla» har premiere denne måneden: En ny saga begynner, hundre år etter hendelsene den opprinnelige serien ble avsluttet med.

Datoen er ennå ikke bekreftet, men det er verdt å merke seg dokumentarserien i fire deler, We Need To Talk About Cosby, som også skal dukke opp hos Paramount+ i løpet av februar.

Hos samme strømmetjeneste vil det også dukke opp titler som Halo (trailer slippes søndag kveld norsk tid), Gudfaren-serien The Offer, Oscar-vinner Susanne Biers nye serie The First Lady.

Ellers, her er serienyhetene med premieredatoer:

1. februar:

Raising Dion, sesong 2 - Netflix: En mor og enke bestemmer seg for å løse mysteriet med de voksende superkreftene til den unge sønnen sin, samtidig som hun prøver å skjule de utrolige evnene hans.

2. februar:

Redningen, sesong 1 - Disney+: Her fortelles dramatiske historier fra virkeligheten gjennom bilder tatt av redningsarbeiderne selv. Se hvordan redningsarbeiderne setter livet på spill for å redde andre.

High Fidelity, sesong 1 - Disney+: Serien er basert på 1995-romanen High Fidelity av Nick Hornby og High Fidelity-filmen fra 2000. Serien har Zoë Kravitz i hovedrollen, hvis mor Lisa Bonet dukket opp i den originale filmen.

Ta det på sparket, sesong 2 - Disney+: «Ta det på sparket!» blir filmet med publikum i salen, og blander teatersport med en manusbasert familiekomedie som gir publikum valget om hva som skal skje.

Pam & Tommy, sesong 1 - Disney+: Satt i internetts tidlige cowboy-epoke, er Pam & Tommy basert på den utrolige og sanne historien om Pamela Andersons (Lily James) og Tommy Lees (Sebastian Stan) sexvideo.

Storm Rising, sesong 1 - Disney+: Vi ser stadig nye værhendelser som følge av klimaendringene. Dr. Reed Timmer og værspesialisten Mike Theiss risikerer livet for å samle inn data midt i uværet.

Dark Desire, sesong 2 - Netflix: Alma er gift og tilbringer en skjebnesvanger helg hjemmefra. Lidenskap ender med tragedie og får henne til å sette spørsmålstegn ved alt hun vet om sine nærmeste.

3. februar:

The Cleaning Lady, sesong 1 - HBO Max: Thony De La Rosa er en kambodsjansk lege som reiser til USA på jakt etter medisinsk behandling til sønnen, Luca, som er diagnostisert med en sjelden lidelse. Men når den eneste mulige benmargsdonoren trekker seg og visumet hennes utløper, blir Thony fanget i Vegas, tvunget til å forsørge sønnen ved å jobbe som renholder.

Naomi, sesong 1 - HBO Max: Tenåringen Naomi McDuffie elsker tegneserier og er webansvarlig for en Superman-nettside. Når en overnaturlig hendelse finner sted i hjembyen hennes i Oregon, vil Naomi vite mer om dens opprinnelse.

Murderville, sesong 1 - Netflix: Den eksentriske etterforskeren Terry Seattle og håpløse kjendisgjester etterforsker en serie drap i denne improviserte krimkomiserien.

4. februar:

Raised by Wolves, sesong 2 - HBO Max: I sesong to slår Androidene Mother and Father og deres kull på seks menneskebarn seg sammen med en nyopprettet ateistisk koloni i Kepler 22 bs tropiske sone. Men å overleve som del av dette merkelige, nye samfunnet blir bare starten på utfordringene deres.

Sweet Magnolias, sesong 2 - Netflix: De livslange bestevenninnene Maddie, Helen og Dana Sue støtter hverandre når de sliter med forhold, familie og karrieren i den lille sørstatsbyen Serenity.

7. februar:

My Brilliant Friend, sesong 3 - HBO Max: Den tredje sesongen av My Brilliant Friend følger historien fra Elena Ferrantes tredje bok. Lila blir utsatt for seksuell trakassering på Brunos fabrikk der hun nå jobber. Hun studerer informatikk med Enzo, og forholdet deres utvikler seg over tid.

8. februar:

Love is Blind: Japan, sesong 1 - Netflix: Realityserie der giftelystne single i Japan møtes, dater og forlover seg - uten noensinne å ha sett hverandre.

9. februar:

Fresh off the boat, sesong 1-6 - Disney+: En amerikansk sitcom, løst inspirert av livet til kokk og matpersonlighet Eddie Huang og hans selvbiografi fra 2013 med samme navn.

It's always sunny in Philadelphia, sesong 15 - Disney+: Også en amerikansk situasjonskomedie som har rullet og gått siden 2005.

Predator Bloodlines, sesong 1 - Disney+: Det er gjennom slektslinjene at individene arver nøkkelen til overlevelse. Kampen for å overleve er universell, men det er kampen om historien som gjør disse seks figurene og familiene deres spesielle.

Raven's home, sesong 4 - Disney+: Serie som har gått siden 2017, og er en amerikansk familiesitcom.

Verdens dødeligste slanger, sesong 1 - Disney+: De fleste tenker på slanger som farlige, og det er et nyttig instinkt. I denne serien rangeres slangene i Amerika, Afrika og Stillehavsområdet. Hvilken slange er farligst? Hva er sjansen for å overleve?

Smiling Friends, sesong 1 - HBO Max: Smiling Friends Inc. er der for å strekke ut en hjelpende hånd til enhver av byens innbyggere som ringer deres hotline. Kundene ringer inn og forteller om sin urovekkende situasjon, og uansett hvor absurd den måtte være, sender Smiling Friends en av sine representanter til unnsetning.

Disenchantment, sesong 4 - Netflix: Prinsessepliktene kaller, men hun vil heller drikke. Frigjorte Bean irriterer kongen når hun skaper kaos sammen med venene sine, en demon og en alv.

10. februar:

The Girl Before, sesong 1 - HBO Max: I denne miniserien får Jane muligheten til å flytte inn i et vakkert, ultra-minimalistisk hus designet av en mystisk arkitekt. Det er bare én ulempe: beboeren er nødt til å følge hans liste av strenge regler.

11. februar:

Inventing Anna, sesong 1 - Netflix: Driftig gründer eller svindler? En journalist ser nærmere på historien om Anna Delvey, som overbeviste New Yorks elite om at hun var en rik tysk arving.

Star Trek: Discovery, sesong 4B - Paramount+: Ti år før Kirk, Spock, «the Enterprise», oppdager USS Discovery nye verdener og livsformer.

Star Trek Prodigy, sesong 1A+B - Paramount+: Her følger vi de intergalaktiske eventyrene til seks romvesen-tenåringer, mens de forsøker å unnslippe deres onde fortid og heller jakte på håp blant stjernene.

14. februar:

State of the Union, sesong 2 - HBO Max: Brendan Gleeson (In Bruges), Patricia Clarkson (Sharp Objects) og Esco Jouléy (High Maintenance) spiller hovedrollene i den nye sesongen der den liberale Ellen drar sin tradisjonelle ektemann Scott ut av komfortsonen hans og inn i en hipster-kafé i Connecticut.

16. februar:

Diktatorenes teknikker, sesong 1 - Disney+: Fra Mussolini til Saddam Hussein, diktatorene har formet verden vi lever i. Men hvordan gjorde de det? Hvilke metoder brukte de for å ta og beholde makten? Hvordan bekjempet de motstanderne? Og hva var det til slutt som førte til deres undergang?

Vampirina, sesong 3 - Disney+: Animert serie for de minste.

Harrow, sesong 3 - Disney+: En australsk serie om en rettsmedisinsk patolog som ikke bryr ser noe særlig om autoriteter.

You're the worst, sesong 1-5 - Disney+: Denne serien handler om to selvdestruktive mennesker som forelsker seg i hverandre - og prøver seg på et forhold.

Secrets of Summer, sesong 1 - Netflix: Et avstedsliggende feriested i Argentina puster nytt liv i en wakeboard-konkurranse og tiltrekker seg utøveren Steffi, som prøver å avdekke en familieleilighet.

17. februar:

Young Wallander, sesong 2 - Netflix: Ny sesong av den populære, svenske krimmen med Adam Pålsson i hovedrollen.

18. februar:

The Cuphead Show!, sesong 1 - Netflix: Bli med impulsive Cuphead og den fornøyelige broren Mugman på uheldige eventyr i denne animerte serien basert på det populære dataspillet.

Space Force, sesong 2 - Netflix: En firestjernes general slår seg motvillig sammen med en eksentrisk forsker for å sparke i gang det amerikanske militærets nyeste avdeling: Romstyrken. Nå kommer andre sesong!

21. februar:

The Walking Dead, sesong 11B - Disney+: I februar returnerer The Walking Dead med mange av heltene våre, der noen kjemper mot helvetesild under et Reaper-angrep, mens andre kjemper mot moder jords voldsomme vrede i Alexandria.

22. februar:

Race: Bubba Wallace, sesong 1 - Netflix: Denne dokumentarserien utforsker hvordan Bubba Wallace, den eneste nåværende svarte sjåføren i NASCAR Cup Series, bruker stemmen og talentet sitt til å endre sporten.

23. februar:

Cake, sesong 1-4 - Disney+: Animert/live action-serie for voksne.

Darkwing Duck, sesong 1-2 - Disney+: Denne hitten fra 90-tallet ble sendt i 90 episoder, og nå kan to sesonger ses hos Disney+.

Richard Hammonds reise inn i ingeniørkunstens verden, sesong 1-2 - Disney+: Bli med Richard Hammond på hans oppdrag for å avdekke utrolige ideer og ukonvensjonelle teknologier.

Find me in Paris, sesong 3 - Disney+:

Hvordan vinne i alt, sesong 1 - Disney+:

Familien Proud - stoltere og sterkere, sesong 1 - Disney+: I fortsettelsen av den populære serien følger vi gjennom Familien Proud - stoltere ogsterkere eventyrene og uhellene til den 14-år gamle Penny Proud og hennes familiemens de navigerer seg muntert gjennom et moderne liv.

Spidey og hans fantastiske venner, sesong 1 - Disney+: Yndlingshelten er flink til å jobbe alene, men Spidey er i ferd med å oppdage at når han har superheltvenner med seg, kan han gjøre en enda bedre jobb med å beseire superskurker og redde folk i nød.

25. februar:

Vikings: Valhalla, sesong 1 - Netflix: En ny saga begynner, hundre år etter hendelsene den opprinnelige serien ble avsluttet med. Denne dramatiseringen skildrer eventyrene til tidenes mest berømte viking.

Juvenile Justice, sesong 1 - Netflix: En streng dommer balanserer forakten for småkriminelle med en sterk tro på rettferdighet og straff når hun tar for seg kompliserte saker i en ungdomsdomstol.

26. februar:

Snowfall, sesong 5 - HBO Max: Det er sommeren 1986, ett år etter hendelsene i sesong 4, og Franklin og resten av familien hans er rikere enn de kunne ha drømt om. Ting skeier raskt ut når den ferske NBA-spilleren Len Bias dør av produktet Franklin har pushet, og snart er politikerne forbannet over saken.

27. februar:

Killing Eve, sesong 4 - HBO Max: Etter det emosjonelle klimakset i sesong tre er Eve, Villanelle og Carolyn på vidt forskjellige steder. Eve legger ut på hevnoppdrag, mens Villanelle finner et nytt fellesskap i et forsøk på å bevise at hun ikke er et monster. Carolyn går langt i jakten på The Twelve og personen som bestilte drapet på Kenny.

