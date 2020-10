Kultur HBO Bier fikk med seg stjerneduo i HBO-serie Susanne Bier har trukket i regitrådene når den seks timer lange serien «The Undoing» straks lander på HBO Nordic. Publisert: 19. oktober 2020, 16:00 Line Pevik

Susanne Bier fikk med seg Nicole Kidman og Hugh Grant i serien. FOTO: NIKO TAVERNISE/HBO

– For meg var dette en seks timer lang film. Den eneste forskjellen er at det var mer å huske på enn når jeg lager en spillefilm, sier hun til TT.

«The Undoing» handler om Grace og Jonathan, et overklassepar som bor på Manhattan. De lever et tilsynelatende harmonisk liv sammen med tenåringssønnen – og med Graces aldrende far boende i nærheten. En dag blir en kvinne i bekjentskapskretsen funnet brutalt drept, og alt snus opp ned – ikke minst for Grace.

– Jeg ville beskrive hva som skjer når et menneske man tror man kjenner godt ikke er den man tror. Hvor godt kan man kjenne et annet menneske, sier Susanne Bier på telefon fra hjemmet sitt i København.

Det er Nicole Kidman som spiller Grace, mens Hugh Grant spiller Jonathan. Kidman var involvert i prosjektet fra start – og både hun og Bier ønsket seg Grant til den mannlige hovedrollen.

– De er begge interessante og spennende personer. Nicole går inn i karakterene, hun blir den personen, sier Bier som også ser selve Manhattan som en viktig del av filmen. For selv om store deler av serien utspiller seg inne i leiligheter og i rettssaler, har Bier også hatt muligheten til å filme mye ute på gatene.

– Det var komplisert, det bor jo fem millioner mennesker på Manhattan. Men selv om vi var et stort team, så klarte vi å være fleksible. Og det er ikke like mange paparazzier i gatene der som mange andre steder.

«The Undoing» får premiere på HBO Nordic 26. oktober.

