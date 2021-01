Kultur Sarah Jessica Parker Fans på Twitter slakter «Sex og singelliv» uten Samantha Sarah Jessica Parker delte sist helg begeistret nyheten om at «Sex og singelliv» vender tilbake – men fansen som har hengt med er langt mindre begeistret for at de bare blir tre. Publisert: 12. januar 2021, 08:32 NTB

Kim Cattrall later til å kunne bli sterkt savnet av «Sex og singelliv»-fansen. Her sammen med Sarah Jessica Parker. FOTO: MICHAEL CARONNA / X90058

New York Post oppsummerer noen av reaksjonene på at Samantha – spilt av Kim Cattrall (64) – ikke ønsker å bli med på nysatsingen.

– «Sex og singelliv» uten Kim Cattrall er som å se porno uten sex, het det fra en Twitterbruker, mens den britiske forfatteren og TV-profilen Gerry Stergiopoulus tok det enda lenger:

– Som «Snehvit og de syv dverger» men uten Snehvit … Bare dvergene.

LES MER: Dette er nyhetene hos Netflix, Disney+ og HBO i januar

Feiden blant «Sex og singelliv»-stjernene har vært omtalt i årevis, helt siden TV-serien rundet av i 2004. Selv om kvartetten møttes igjen i to filmer i 2008 og 2010, fikk Cattrall ifølge avisen skylden for at en tredje film buklandet.

Sarah Jessica Parker avviste mandag at det var ondt blod. Etter at en fan ga uttrykk for sin skuffelse og Samantha-savn, skrev Parker på Instagram: «Vi også. Vi elsket henne så mye».

Alle fire - som i «gode, gamle dager». Fra venstre: Cynthia Nixon, Kristin Davis, Kim Cattrall - og nederst Sarah Jessica Parker. FOTO: HBO Som «Snehvit og de syv dverger» men uten Snehvit … Bare dvergene.

Men det var nettopp på Instagram at siste runde av feiden ble svært bitter. I 2018 gikk Kim Cattrall hardt ut mot Sarah Jessica Parker, som i likhet med Cynthia Nixon kondolerte per sosiale medier da Cattralls lillebror ble funnet død. I en melding rettet direkte til Parker skrev Cattrall, som hevdet at Parkers utstrakte hånd «minnet henne om hvor ondskapsfull du var da og nå»:

LES MER: Ben Stiller vil ikke klippe bort Trump i «Zoolander»

– Jeg trenger ikke din kjærlighet eller støtte i denne tragiske tiden. La meg gjøre det veldig klart (om jeg ikke har gjort det før): Du er ikke min familie. Du er ikke min venn. Så jeg skriver til deg for en siste gang for å få deg til å stoppe utnyttelsen av vår tragedie for å gjenopprette ditt eget snill pike-image.

Kim Cattrall har foreløpig ikke kommentert at trioen går videre uten henne. Men på Instagram-kontoen hennes tigger «Sex og singelliv»-fansen henne om å stille i serien.

Publisert: 12. januar 2021, 08:32