Kultur Stavanger 10 tegn på at du er fra Tasta Tasta ftw! Publisert: 10. januar 2021, 12:00 Fredrik Brimsø

Det e her det skjer! FOTO: Pål Christensen

Har du vokst opp blant alle regnbuens farger i en stappmett gå-avstand til sentrum? Sett syner i Dusavika eller bare er ufattelig lei av å bli spurt om din engelske aksent?

Sjekk ut:

1. Du digger skateparken

Hvorvidt du selv skater er uvesentlig. Skateparken på Tasta er en unik del av bydelshorisonten.

Lyden av rullende adrenalin er et kjærkomment avbrekk i en travel hverdag.

PS: Vær forsiktig med sparkesykkel på ramp!

Det tygges stein og knuses bein. (Ps: Bildet er tatt på dagtid i en ukedag). FOTO: Fredrik Brimsø

2. Du har danset klinas på bydelshuset

Eventuelt bare sett på, slik som andre ender opp med. Har jeg hørt...

Tasta bydelshus har vært en sentral del av oppveksten din, enten du har spilt i band, prøvd deg på damer, eller bare satt deg til rette i en sofa og tygget på et ostesmørbrød.

A place called home. FOTO: Fredrik Brimsø

3. Du er lei av uttrykket «tastaengelsk»

Hvor det begrepet har sitt etymologiske opphav, må gudene vite. Det er ingenting i veien med uttalen til Tasta-gjengen. Next!

4. Du har spist deg høy på smådigg fra «Kvessen»

I gamle dager da smågodt var et sjelden syn og du ikke fant det på hvert gatehjørne, var det ekte lokalromantikk å peke seg ut de beste bitene i hyllene på Kvessen.

«Spise du BLÅTT snob? Då får du kreft!». Vi vil aldri glemme.

Yay! FOTO: Fredrik Brimsø

5. Du har spilt «ein-og-tjue» på «Kunsten»

... eller VBK-banen, som den egentlig heter.

Gleden over å vinne en runde med danken eller «nærmast tvellå» glemmes sjelden eller aldri.

Alle tok sine første spadetak og hoftevrikk på kunstgresset på Ytre Tasta. Ja, vi elsker VBK!

Det er her det skjer! FOTO: Fredrik Brimsø

6. Du har vært brisen på Dusavikstranda

Ja, for hvor skal man ellers jekke en seks-pakning og fortelle sine første skrøner? D-D-D-Dusavigå, baby!

Stranda fikk imidlertid ikke topp-plassering da Byas testet ut badeplasser... 👇

7. Du digger Popface, Starpalace og/eller Pentalax

For Tasta har vist seg å være en eksportør av musikk, og mange band får sin spede start i industristøvet på Tasta bydelshus.

PS: Når vi snakker om Pentalax, mener vi cover-bandet fra tidlig 2000-tall, og ikke det lakserende middelet du får kjøpt på resept.

8. Du er ganske fornøyd med Tasta senteret

Hvem trenger Kvadrat eller Amfi Madla når du har Tasta senteret? Horn med ost og skinke? Spylervæske? Nytt undertøy? ALT får du på senteret (men det ser kanskje litt suspekt ut hvis du kjøper disse tre tingene på én gang).

FOTO: Pål Christensen

9.Du døyver fyllesyke på The Shack

Hva er vel bedre enn å spise en burger med dressing når minnene fra gårsdagen er små og usle? Fint lite.

«En nummer ditt med ekstra datt, takk!».

Det rumler litt. FOTO: Fredrik Brimsø

10. Du vrenger deg hver gang en østlending sier «Tassta!»

Det skal ikke være lett å rule riksmålet herfra til glade Vardeneset, men burde ikke "Ta-sta" være nokså lett å uttale, antallet stavelser tatt i betraktning?

Neeeida. Har du ikke hørt en nyhetsoppleser på radioen si «Og så var på TaSSTA i Stavanger», som når vi sier «eg tasta nummeret hans!».

Takk og high five til Ole og Hanne for lokalromantiske innspill. We salute you!

Publisert: 10. januar 2021, 12:00