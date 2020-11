Kultur Stavanger 11 kjekke ting å gjøre i helga Quiz, museum og bingo: Det er fortsatt ting å finne på i helga, men husk god avstand og følg gjeldende koronaregler! Publisert: 19. november 2020, 10:39 Ebba Schjølberg Eiring

Det er fortsatt ting å finne på i byen tross koronareglene. Husk derfor å dobbeltsjekke arrangementet før du tar turen, i tilfelle noe endrer seg! FOTO: Jarle Aasland

Denne guiden gjelder fra 20.-22. november.

OBS! Strengere koronatiltak kan gjøre at eventer blir avlyst, sjekk gjerne direkte med arrangør for å være på den sikre sida.

1. Kunstutstilling

Hva: Se men ikke røre

Hvor: Tou Atelierhus

Når: Fredag-søndag kl. 12-16

Elin Brissman stiller ut malerier, som av arrangørene beskrives som tidkrevende og fotorealistiske malerier i enkle, flate og formalistiske komposisjoner.

2. Lag din egen is!

Hva: En iskald workshop

Hvor: Siddis Gelato, Eiganes

Når: Fredag kl. 18

Siddis Gelato inviterer til kurs for alle som ønsker å lære mer om hvordan man lager italiensk gelato. Kurset har en teoretisk og en praktisk del, i tillegg til at de lover mange smaksprøver underveis. Kurset har 8 plasser og må bookes på forhånd!

Pris: 650kr

3. Fredagsquiz

Hva: Lær noe nytt

Hvor: Cementen

Når: Fredag kl. 19

Brief med allmennkunnskapen din på Cementens 45 spørsmål.

4. Standup

Hva: En god latter

Hvor: Folken

Når: Fredag kl. 20

The Comedy Box Norway inviterer til sesongavslutning med en rekke komikere på menyen.

Pris: 200 (150 med gyldig studentbevis)

Aldersgrense 18 år.

5. Teater

Hva: «Et drømmespill»

Hvor: Rogaland Teater

Når: Fredag kl. 20, Lørdag kl. 18

Rogaland Teater lover en intens og medrivende reise i menneskenaturen når de setter opp Et drømmespill i regi av Ole Anders Tandberg på Hovedscenen.

Pris: 390/430kr (150 med gyldig studentbevis)

6. Brunch

Hva: Soho Garden metter magen

Hvor: Strandkaien 26, Stavanger

Når: Lørdag kl. 13–18

Tom And Lello inviterer til brunch og dagparty i sin spirende, grønne og mystiske hage.

Pris: 350kr

Aldersgrense 23 år.

7. CV-inspo

Hva: Pål Morten Borgli viser fram CV’en sin

Hvor: Melkebaren, Sandnes

Når: Lørdag kl. 14

Hvordan har Pål Morten Borgli endt opp der han er i dag? Med utgangspunkt i hans CV, skal publikum på Melkebaren få svar på akkurat det spørsmålet.

8. Get your groove on

Hva: Livemusikk og funky tunes

Hvor: Fermenten, Stavanger

Når: Lørdag kl. 22

JereMaya and the Superfly skal spille musikk og lover «good vibes» i et lokale godt tilrettelagt for avstand, ifølge arrangørene.

Pris: 60kr om du kjøper på forhånd, 99kr i døra.

9. Søndagsomvisning på museet

Hva: Kunnskap

Hvor: Norsk Oljemuseum

Når: Søndag kl. 14

Oljemuseet tilbyr gratis omvisning, med informasjon om sine utsilinger ispedd små anekdoter og historier om oljeindustrien.

OBS! Maks 15 personer per omvisning, billetter må løses på forhånd.

10. O jul med din glede

Hva: Kom i julestemning

Hvor: Storlåven på Varatun Gård

Når: Søndag kl. 16

Bryne Storband inviterer til julekonsert for hele familien. De lover amerikanske julesanger fremført av et swingende storband og en stemningsfull opplevelse.

Pris: 150 (50 for barn)

OBS! Billetter må bestilles på nett forhånd for å kunne spore eventuell smitte. Og husk varme klær!

11. Musikkbingo

Hva: Lytt&kryss

Hvor: Lervig Local

Når: Søndag kl. 19.30

Lervig Local inviterer til musikkbingo! På søndagens bingo er det filmmusikk som er tema - så om du er kjent med soundtracks og film-verden er det bare å ta på seg konkurranseselene!

