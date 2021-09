Kultur Stavanger Hva gjør Stavanger til en bra by for unge? Blant over 70 bidrag har Stavanger kommune trukket frem de tre unge som har klart å vise frem Stavanger aller best. Publisert: 08. september 2021, 19:00 Tonje Thorstad Kildal

Thomas, Inger og Amelia stakk av med pallplasseringene i videokonkurransen #Ungsiddis

I sommer arrangerte Stavanger kommune konkurransen #Ungsiddis, hvor unge mellom 13 og 19 år skulle lage videoer som viste frem hva som gjør Stavanger til en bra by for unge.

– Stavangerfolk er veldig svært stolte over byen sin, og med Ungsiddis vil vi gi barn og unge en stemme fortelle akkurat hva de synes gjør Stavanger til en god by, og samtidig få litt penger til å utvikle sine talenter ved hjelp av denne videokonkurransen, sier pressekontakt for Ungsiddis, Dag Mossige.

Kommunen fikk inn over 70 bidrag, og har valgt ut hele 27 ungdommer som får premie.

– Vi fikk inn veldig mange flotte bidrag som gjorde det utfordrende å velge alle vinnerne. Mange har tydelig lagt stor innsats i bidragene sine, og har åpenbart jobbet hardt med å samle inn klipp og bilder gjennom sommeren, legger Mossige til.

Et steg nærmere drømmen

Førsteplassen gikk til Thomas Hatteland (19), som viste frem flere korte innblikk i alle mulighetene Stavanger byr på.

– For meg som 19-åring er nok bylivet og alle folkene du treffer spesielt på barene det beste med å bo i Stavanger, derfor fikk det også en liten plass i videoen min.

– Nå hadde jeg lyst til å vise Stavanger hva jeg kan av redigering, jeg har jo brukt masse tid på dette, sier Thomas Hatteland, som stakk av med førstepremien i konkurransen.

Hatteland har drevet med videoredigering siden han var åtte år og redigerte legofilmer, siden den gang har han jobbet med å utvikle ferdighetene sine.

– Nå hadde jeg lyst til å vise Stavanger hva jeg kan av redigering, jeg har jo brukt masse tid på dette. Jeg har lyst til å bli filmregissør, så kanskje denne videoen kan være med på å gi meg kontakter.

Som vinner av konkurransen får Hatteland en premie på 25.000 kroner, de har han allerede planlagt hvordan han skal bruke.

– Jeg skal kjøpe et kamera jeg har hatt lyst på lenge, men som jeg aldri har fått satt av penger til. Jeg tenker det kan være neste steg i å få utviklet meg enda mer.

Overraskende respons

Musikkvideoen til Inger Hovland (17) stakk av med andreplassen, og har fått mange reaksjoner på Facebook.

– Jeg har fått overraskende mye positive tilbakemeldinger både fra familie og venner, men også fra folk jeg ikke aner hvem er, sier Hovland.

Inger stakk også av med førsteplassen i Aftenbladets korona-konkurranse.

Foreløpig har videoen fått over 500 delinger, 200 kommentarer og 1700 likes på Facebook.

– Det er veldig kult, og det viser jo at den ikke bare var gøy for familie og venner som kjenner oss men at den har truffet flere. Folk sier både at de har fått den på hjernen og at de vil ha den på Spotify, så god respons hadde jeg ikke trodd jeg skulle få, legger Hovland til.

Som andreplass får Hovland 20.000 kroner, disse har hun litt forskjellige planer for:

– Jeg kommer nok til å sette noe inn på sparekonto, også skal jeg dele noe med søsknene mine siden de har hjulpet meg en del med videoen. Kanskje jeg kjøper noe nytt lydutstyr også slik at jeg kan lage flere musikkvideoer, legger hun til.

Fokus på de små tingene

Tredjeplass ble Amelia Hundsnes som laget en video med flere små glimt av hva du kan oppleve som ung i Stavanger. Det er også disse tingene Hundsnes liker best med Stavanger.

– Jeg liker rett og slett de små tingene som gjør Stavanger til Stavanger. I tillegg bor både familien og vennene mine her, noe som som gjør Stavanger enda bedre, legger Hundsnes til.

Da hun skulle komme på en idé, var hun klar på at hun ville levere noe som ikke alle andre gjorde.

– Jeg la merke til at nesten alle fokuserte på de store tingene som Fargegaten og Oljemuseet, derfor ville jeg heller se på de små tingene som også representerer Stavanger.

Med god hjelp av både venner og familie endte hun til slutt opp med videoen som ga henne en tredjeplass og 15 000 kroner. I tillegg til sparing tenker hun å bruke noen av pengene på å reise.

– Jeg er nettopp ferdig på videregående og skal ta meg er friår og vil gjerne reise jorden rundt i 2022, så det var helt strålende at jeg klarte dette.

– Høy kvalitet

Mossige legger til at alle bidragene som havnet på topp tre hadde noe ekstra ved seg.

– Førsteplassen er en svært kreativ film av høy kvalitet og passe lengde, som trakk det lengste strået hos juryen ved at den også er tydelig på å fremheve ungdommens blikk på byen. Andreplassen er meget sterk ved at den er en unik, kreativ og sjarmerende hyllest til Stavanger. Tredjeplassen ble godt likt på grunn av det fine samspillet mellom klippene og andre innholdselementer, samt budskapet om at det også handler om de små tingene.

I tillegg til de tre pallplassene, får også fire vinnere 10 000 kroner hver, og 20 vinnere 5000 kroner hver. Det vil si at hele 27 ungdommer stakk av med pengepremie etter konkurransen.

Oversikt over alle bidragene som fikk premie, kan du se på Stavanger kommune sine nettsider.

Publisert: 08. september 2021, 19:00