Mia Landsem: – Det blir nok en storm Mia Landsem frykter ikke at trakasseringen mot henne skal bli verre når hun nå gir ut bok, så lenge den kan hjelpe unge.

I høst gir Mia Landsem ut sin første bok. – Jeg tror ikke det finnes en slik bok – som også prater til unge, sier hun om Trygg på nett. FOTO: Rune Petter Ness/Adresseavisa

I august gir Landsem, kanskje best kjent for å ha avdekket at nakenbilder av håndballspiller Nora Mørk ble spredt på nettet, ut bok. Den har fått navnet «Trygg på nett» og handler blant annet om sosiale medier, hacking, nakenbildespredning, gaming og kildebruk.

– Jeg har fått mange spørsmål de siste årene, og i boka samler jeg opp disse. Jeg skal vise både positive og negative sider ved internettet, og hvordan man kan være trygg der, sier Landsem.

Ei bok for unge

Målgruppa for boka er i hovedsak for barn mellom ni og 13 år, men den kan også leses av eldre, ifølge forfatteren.

– Jeg tror ikke det finnes en slik bok – som også prater til unge. Vi lever i en digital verden nå og det må vi finne oss i, sier Landsem.

FAKTA: Mias tre beste tips for å være trygg på nettet Det er viktig å tenke seg godt om før man trykker «Enter». Det skal lite til før man bryter loven.

Vær en god venn og si ifra. Ikke gå rundt å bær på harde hemmeligheter. Det er ikke bare du som skal være trygg på nettet, men også de rundt deg.

Husk at det alltid er hjelp å få, uansett hvor kleint det måtte være å spørre.

Hun tror det er en fordel at boka er skrevet av en 23-åring, og ikke for eksempel av en ekspert i 40-årene.

– Boka har et enkelt språk, og tar opp scenarioer som skjedde for to uker siden. Det har etter hvert blitt mer IT i skoleplanen, men noe litteratur må til også. Det kan være til hjelp for mange unge.

Hvis jeg kan nå ut til fem stykk, og få dem til å la være å publisere et nakenbilde av noen eller ødelegge et liv, er det nok for meg.

Vanskelig å skrive

En ny undersøkelse gjennomført av Medietilsynet viser at fire av ti norske ungdommer mellom 13 og 18 år har fått tilsendt nakenbilder. 40 prosent av dem som fikk det, fikk det fra en fremmed.

– Dette blir tatt opp i boka og hvordan man kan beskytte seg best mulig, forklarer Landsem.

Selv om nettdetektiven har jobbet med emnene i mange år, var det vanskeligere å skrive bok enn hun på forhånd hadde sett for seg.

– Jeg trodde det skulle være enkelt, men det har det absolutt ikke vært. Det har vært mye faktasjekking underveis. Det hadde aldri gått uten hjelpen jeg har fått fra damene i Cappelen Damm. De har vært helt fantastiske, sier Landsem, som med bokskriving og årsoppgave har hatt sitt travleste år noensinne.

Nå er boka ferdigskrevet og skal etter planen ut 20. august.

Ikke redd for hets

Adresseavisen skrev nylig om Landsem som etter å ha blitt trakassert i flere år, måtte få hemmelig adresse og nummer. Hun er ikke bekymret for at hun skal få mer hets etter bokutgivelsen, men er forberedt på at det kan komme.

– Det blir nok en storm. Det går i bølger og har ofte sammenheng med hvor mye jeg er i media. Men jeg er vant til det, og heller ikke redd, sier Landsem.

Hun håper at boka kan bidra til at unge tenker seg om en ekstra gang før de plager andre. Hun vil ikke at andre skal oppleve hets, og håper at boka kan være en øyeåpner før unge eventuelt begynner med nettmobbing.

– Det som skjer med meg får bare være. Hvis jeg kan nå ut til fem stykk, og få dem til å la være å publisere et nakenbilde av noen eller ødelegge et liv, er det nok for meg.

