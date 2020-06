Kultur TV-serier Dette er nyhetene hos HBO og Netflix i juni Vi har sjekket premieredatoene på seriene hos både Netflix og HBO, slik at du kan få oversikt! Publisert: 01. juni 2020, 15:00 Line Pevik

Fjerde og siste sesong av 13 reasons why kommer nå! FOTO: Beth Dubber/Netflix

Vi har sjekka bekrefta premieredatoer, ikke bare på serier denne måneden, men også filmer og dokumentarer det er verdt å få med seg. Serier kommer først, og flere tips finner du nederst i artikkelen!

1. juni:

Unknown soldier, sesong 1 - HBO: Denne serien består av fem episoder, og er basert på den bestselgende romanen fra andre verdenskrig. Her følger vi et kompani av finske soldater i tre år under Fortsettelseskrigen mot Sovjetunionen.

5. juni:

13 reasons why, sesong 4 - Netflix: Fjerde og siste sesong av den populære serien kommer nå i juni. Det blir i alle fall gjensyn med Clay, Justin, Jessica, Tony, Alex, Tyler, Zach og Winston i denne siste sesongen.

6. juni:

Trackers, sesong 1 - HBO: Basert på kriminalromanen med samme navn, og byr på action i Cape Town: organisert kriminalitet, diamantsmugling, terrorisme og mye mer.

En casa, sesong 1 - HBO: Serie som springer ut av koronatidens verden - fem spanske regissører som har fem ulike historier, men til felles har de at de er isolert.

8. juni:

I may destroy you, sesong 1 - HBO: Når Arabella (Miachaela Coel) uvitende blir dopet ned på byen, blir livet hennes snudd på hodet. Dette er en dokumentarserie som utforsker seksuelt samtykke, frigjøring og utnyttelse i datinglandskapet.

12. juni:

The Woods, sesong 1 - Netflix: En polsk serie der funn på et drapsoffer plutselig kan gi indikasjoner på at en kvinne som forsvant for over 25 år siden, fortsatt kan være i live.

13. juni:

How to get away with murder, sesong 6 - Netflix: Dette er den sjette og siste sesongen! Hvordan vil advokat-dramaet ende?

14. juni:

Marcella, sesong 3 - Netflix: Marcella byr på britisk krim, og nå kommer en tredje sesong. Serien fortsetter å følge Anna Friel fra der serien slapp i forrige sesong - og denne gang skal Anna gå undercover.

18. juni:

The order, sesong 2 - Netflix: Det overnaturlige skrekkdramaet er tilbake, og for de som fulgte første sesong, kom vel ikke det som noen bombe med tanke på hvordan siste episode endte.

19. juni:

The Politician, sesong 2 - Netflix: Serien byr på mange måter en fargesprakende og overdreven high school-verden som du fort enten elsker eller hater. Nå kommer andre sesong.

22. juni:

Perry Mason, sesong 1 - HBO: Mens resten av landet sliter seg gjennom de harde trettiårene, blomstrer LA med rikdom, olje, predikanter, olympiske leker og liv. Serien følger Perry Mason, en legendarisk forsvarsadvokat som må håndtere tiårets kriminalsak.

28. juni:

I’ll be gone in the dark, sesong 1 - HBO: The Golden State Killer var en seriemorder og voldtektsmann som opererte fra 1974 til 1986. I 2018 ble han arrestert, etter én kvinnes iherdige etterforskning.

Andre nyheter det er verdt å få med seg:

Collective, dokumentar - HBO, 4. juni: I 2015 fører en brann i en nattklubb i București til at 27 omkommer og 180 blir skadd. Dokumentaren følger journalister, varslere, brannofre og myndighetspersoner som avdekker en enorm svindel i helsevesenet.



The Last Days of American Crime, film - Netflix, 5. juni: En Netflix-original som handler om slutten på kriminalitet som vi kjenner den. En bankraner blir med på et siste spektakulært ran, før myndighetene skrur på et signal som går inn i befolkningens hjerner - og får slutt på all kriminell adferd.



Da 5 Bloods, film - Netflix, 5. juni: Også en Netflix-original som handler om fire afoamerikanske soldater som returnerer til Vietnam flere tiår etter krigen. De finner levningene til sin tidligere troppleder - og en haug med nedgravd gull.



Pollywood, dokumentar - HBO, 14. juni: Den polske regissøren Paweł Ferdek går i fotsporene til de østeuropeiske grunnleggerne av Hollywood.



Father Soldier Son, dokumentar - Netflix, 19. juni: En sterk dokumentar om en far som blir skadet mens han er soldat i Afganistan, og returnerer som en helt annen mann. Han er sine sønners superhelt, og dokumentaren viser hvordan båndet mellom far og sønn utfordres.



Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga, film - Netflix, 26. juni: Dette kan ende opp som både det ene og det andre. Filmen er i alle fall full av stjerner, som Will Ferrell, Rachel McAdams, Pierce Brosnan, Dan Stevens og Demi Lovato. Eurovision-fan? Da er kanskje denne noe for deg.

