Kultur Roskildefestivalen Roskilde slipper 32 navn til 2021-festivalen Det er mer enn et år igjen til Roskilde Festival kan arrangeres. Men nå slipper arrangørene 32 artister som er klare til dyst i 2021. Publisert: 17. juni 2020, 07:31 NTB

Fra Roskilde 2016. 2020-versjonen ble koronaavlyst, men allerede nå er mye av festivalprogrammet spikret for 2021. FOTO: SCANPIX DENMARK / X02352

Tyler, The Creator, FKA Twigs og Thom Yorke, som var klare for 2020-versjonen av Roskilde, stiller i stedet opp neste år.

– For oss har det vært viktig å ta noen navn med videre, som vi tror er både vesentlige og sterke til neste år. Her er Tyler, The Creator og FKA Twigs helt sentrale, for de er to yngre kunstnere, som konstant arbeider med lydbildene sine og stadig fornyer konsertformatet. Konsertene deres er alltid en ny opplevelse, sier Roskilde Festivals programsjef, Anders Wahrén.

FKA Twigs er med på Roskildemoroa til neste år. FOTO: Vianney Le Caer / Invision

Bare to artister i det nye slippet var ikke med på 2020-lineup'en: Det norske black metal-bandet Mayhem og den elektroniske musikeren Floating Points. Men nye navn er på vei, ifølge Wahrén.

Blant andre nye navn på plakaten finner vi TLC, The Whitest Boy Alive og Girl in Red, fremgår det av pressemeldingen.

