Torsdag går startskuddet for årets russefeiring: – Håper vi kan få rullet sammen hele gjengen Russen har lenge vært tålmodig, og da nye retningslinjer kom forrige uke satte russen i Stavanger og Sandnes offisiell startdato til torsdag 7. mai. Russegruppene «Bomfunk» og «Golden Hour» krysser fingrene for at de snart også får rulle. Publisert: 04. mai 2020, 19:00

Guttene i «Bomfunk» har tilsammen brukt over en million på russebussen. FOTO: Privat

Torsdag 30. april endret reglene seg til at offentlige arrangement med inntil 50 personer blir tillatt fra og med 7.mai.

Nå gjenstår det å se om det torsdag denne uken blir endringer også for private arrangementer.

– Noen har allerede begynt å rulle og ta på seg dressen, men de fleste har valgt å vente til torsdag, sier Mathias Torstensen (18), russepresident ved Jåttå videregående skole, til Byas.

Planlagt over lang tid

Medlemmene av russebussen «Bomfunk 2020» har brukt mye tid, krefter og penger på en buss med plass til 24 mann. Etter mye usikkerhet kan de på torsdag endelig ta på seg russedressene!

– Vi er en kompisgjeng som har planlagt, og gledet oss helt siden første klasse, forteller Torstensen.

Russebussen «Bomfunk 2020» håper de etterhvert får rulle i felleskap. FOTO: Privat

I fjor sommer kjøpte de bussen - helt uvitende om at våren 2020 ville bli preget av koronapandemien, sosial distansering og arrangementsforbud.

– Vi har bygget bussen helt selv, hatt dugnader, og intervaller med jobbing frem mot russetiden. Med andre ord har vi brukt mye krefter på noe vi til nå ikke har fått så mye igjen for, legger han til.

Lars Silseth (18) som også er medlem av russebussen forteller at han gleder seg til å endelig kunne få utbytte av det han har jobbet for i to år.

– Jeg håper vi etterhvert kan få rullet sammen hele gjengen. Ting begynner å se mer positivt ut nå. Vi trenger ikke LS, når vi har et helt landstreff i bussen, legger han til.

Brukt millioner av kroner

Guttene har tilsammen brukt rundt 1,6 millioner kroner så langt på buss og utstyr. Utsettelser av feiringen har gjort at det ble dyrere enn planlagt.

– Vi har leieavtaler som skal følges til punkt og prikke, og utsettelser har da betydd at vi må ut med enda mer penger, sier Silseth.

På forhånd hadde guttene avtalt leie av blant annet sjåfør og utstyr. Silseth forteller at en avtale på leie av høyttaler gikk ut 18. mai, og for å beholde utstyret litt lenger kostet det ekstra.

– Det er selvfølgelig kjempekjipt å tenke at vi skulle ha startet for en stund siden, men slik er det bare. Det løser seg, legger han til.

En start i fellesskap

Thea Willoch Rettedal (18) er russepresident ved Sandnes videregående skole, og er selv med på vanen «Golden Hour». Hun oppfordrer russen til å markere starten på feiringen torsdag.

– Jeg håper folk tar på seg dressene, og kanskje tar litt knuter, så får vi litt gang på ting. Hvis det blir store samlinger, håper jeg at folk holder seg til retningslinjene, sier hun.

Gjengen fra «Golden Hour» har et håp om å få rulle sammen alle mann. Fra venstre: Sigrid Nilsen, Hedda Egeland, Therese Njaa, Emilie Slettebø, Signe Toven, Thea Rettedal, Silje Godal. FOTO: Privat

Håper å kunne samle hele russegruppen

Torsdag kommer regler for private arrangementer. En avgjørelse som vil ha stor betydning for årets russ.

– Det hadde vært fint om litt flere kunne samles privat også. Da kunne hele bussen rullet sammen, sier Torstensen.

Golden Hour har syv medlemmer på sin van, og har ennå ikke fått tatt den i bruk.

– Siden regelen er maks fem får vi ikke rullet. Derfor håper vi på en utvidelse av dette tallet. Vi har brukt mye tid, og gjort det meste selv på vanen, så jeg håper virkelig vi får brukt den, legger Rettedal til.

Publisert: 04. mai 2020, 19:00