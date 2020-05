Kultur Netflix Her er nyhetene som kommer hos HBO og Netflix i mai Vi har sjekket premieredatoene på seriene hos både Netflix og HBO, slik at du kan få oversikt! Publisert: 01. mai 2020, 15:00 Line Pevik

Femte sesong av «Billions» har premiere denne måneden! FOTO: HBO

På grunn av koronasituasjonen har en rekke premierer blitt utsatt. Men ifølge strømmetjenestene skal disse seriene komme på Netflix og HBO nå i mai:

1. mai:

Hollywood, sesong 1 - Netflix: Denne serien handler om sultne, lovende skuespillere som forsøker å lykkes i filmindustrien på 1940-tallet.

2. mai:

Betty, sesong 1 - HBO: Her får vi historien til en mangfoldig gruppe unge kvinner som forsøker å finne sin plass i skateboard-verden, en verden som for dem er veldig maskulin - i New York.

3. mai:

Billions, sesong 5 - HBO: Femte sesong av Billions kommer nå, med 12 episoder. I forrige sesong slo Rhoades seg sammen med Axelrod for å stå imot deres felles fiender. Men kan det vare? Neppe.

8. mai:

The Eddy, sesong 1 - Netflix: Eieren av en jazz-klubb i Paris blir involvert med skumle kriminelle mens han kjemper for å beskytte forretningen sin, bandet sitt og datteren sin.

11. mai:

I Know This Much is True, sesong 1 - HBO: Serien er basert på boka med samme navn, og er en familiesaga der vi følger de parallelle livene til de identiske tvillingene Dominick og Thomas. Dette er historien om svik, offer og tilgivelse.

Bordertown, sesong 3 - Netflix: Den finske serien er tilbake med en tredje sesong. Vi følger detektiv Kari Sorjonen og uforklarlige mordgåter nok en gang.

14. mai:

Miracle workers , sesong 2 - HBO: Komiserien finner sted i himmelen, på kontorene til Heaven Inc. Med på laget er skuespillere som Steve Buscemi, Daniel Radcliffe og Geraldine Viswanathan.

15. mai:

White Lines, sesong 1 - Netflix: Zoe Walker etterlater sitt vanlige liv for å undersøke brorens forsvinning på Ibiza. Det blir fort farlig. Fra samme kar som skapte Money Heist!

19. mai:

Stargirl, sesong 1 - HBO: Nok en dramaserie fra DC Universe-universet! Her følger vi high school-jenta Courtney som inspirerer en gjeng med unge helter til å stoppe fortidens skurker.

25. mai:

Snowpiercer, sesong 1 - Netflix: Her har verden blitt en frossen ødemark, og de menneskene som er igjen bor i et enormt tog som beveger seg rundt jorda uten stans.

29. mai:

Space Force, sesong 1 - Netflix: Greg Daniels og Steve Carell fra The Office er tilbake i denne sprø komedien fra arbeidsplassen - denne gang i det militære.

