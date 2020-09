Kultur Isah Fikk påvist korona etter opptreden på «Senkveld» Stavanger-artisten Isah (21) er smittet av koronaviruset. Publisert: 24. september 2020, 12:43 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Kaleb Isaac Ghebreiesus, bedre kjent under artistnavnet Isah, er smittet av korona. FOTO: Finn E. Våga

21-åringen troppet opp på innspillingen TV 2-programmet «Senkveld» torsdag forrige uke, hvor han blant annet framførte sin nye singel «Blitz».

Etter opptredenen tok artisten en koronatest. Onsdag kom beskjeden om at prøvesvaret var positivt, bekrefter artistens manager, Philip Ruud overfor Se og Hør.

To var smittet

TV 2s programredaktør Kathrine Haldorsen forteller at Isah er blant to personer som har fått påvist covid-19 etter innspillingen.

Hun understreker likevel at de to smittede er i relasjon utenom «Senkveld».

– To personer var i nærheten av dem som har fått påvist smitte. Begge har testet seg for covid-19 i etterkant, og resultatet av disse prøvene var negative, skriver hun i en e-post til Se og Hør.

Kometkarriere

Storhaug-gutten droppet ut av skolen og flyttet til Oslo i 2018. Egentlig hadde han ikke lyst til å lage musikk, men venner og bekjente mente at talentet hans var så stort at han ikke kunne la være.

De siste årene har han blant annet vært på turné med Karpe, herjet hitlistene med låta «Hallo» og spilt på festivaler over hele landet - deriblant Utopia-festivalen i fjor.

– Jeg liker ikke å snakke om å være best eller bli best, men jeg vil vise det. Det er det Isah skal være, sa artisten i et intervju med Byas i fjor sommer.

Publisert: 24. september 2020, 12:43