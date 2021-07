Kultur Baking Sandra fant ikke dessertene hun ville ha i Stavanger, da begynte hun å lage dem selv For noen år siden startet Sandra Owczarek med å bake desserter hjemme. Nå har hun åpnet sin egen pop-up-butikk i Pedersgata. Publisert: 13. juli 2021, 16:00 Tonje Thorstad Kildal

Sandi holder midlertidig til i Pedersgata 44.– Men vi har allerede bestemt oss for at vi vil fortsette, og finne en mer permanent plass, sier Sandra Owczarek. FOTO: Jan Inge Haga

Interessen for baking startet fordi Owczarek ikke fant de dessertene hun ønsket seg i Norge. Da begynte hun å søke opp oppskrifter, for å lage dem hjemme. Disse lot hun blant annet naboene få smake på.

– De sa at jeg burde begynne å dele med flere personer, fordi de mente det var for godt til å bare holde for oss selv, sier hun.

Permanent i Pedersgata?

Owczarek bestemte seg for å høre på naboene, og tok kontakt med Pedersgata Utvikling AS, som stilte med et lokale hvor hun kunne starte en pop-up butikken Sandi.

– Nå skal vi bare være her denne måneden, men vi har allerede bestemt oss for at vi vil fortsette, og finne en mer permanent plass, sier hun og legger til at hun håper på å kunne fortsette i samme gate.

Daglig leder i Pedersgata Utvikling AS, Anders Ohm ser også muligheten for å la Sandi fortsette i gata.

– Vi ser alltid etter kreative gründere med spennende konsepter. Pedersgata har ingen ren dessertplass i dag, og Sandi er et fint tilskudd til tilbudet i gaten. Gjennom en pop-up får de muligheten til å teste ut konseptet sitt, og dersom det viser seg å være populært hos publikum, så er det absolutt noe vi ønsker å ha permanent i gaten, sier Ohm.

LES MER: Bønnespiren har åpnet i Pedersgata

Sandra Owczarek sammen med mannen Benedikt Oddsson Owczarek og sønnen Ethan Benediktsson Owcarek. FOTO: Jan Inge Haga

Åpning over all forventning

Nå har Sandi hatt åpent i omtrent en uke, og Owczarek beskriver åpningen som «crazy».

– Vi er sjokkert over hvor mange som har kommet innom, så det har vært veldig kult. Vi har hatt dager hvor vi har måtte stenge to timer tidligere enn planlagt fordi vi har vært helt utsolgt.

Allerede etter en uke har de hatt kunder som har kommet innom butikken flere ganger.

– Jeg er helt i sjokk, jeg hadde ikke forventet å få så mye bra respons så fort, sier Owczarek.

LES MER: Fått med deg byggearbeidet i Pedersgata? Her åpner restauranten til Bulent (27)

Noen av kakene i butikken til Sandra. FOTO: Jan Inge Haga

Instavennlige kaker

I tillegg til at de er gode, tror Owczarek også at en av grunnene til at kakene har blitt så populære er at de tar seg bra ut på bilder.

– Det er ikke så mange slike desserter i Stavanger, spesielt disse leppene blir alltid utsolgt veldig fort.

På instagramkontoen Sandi_Stavanger har hun også delt bilder av noen av kakene de selger.

LES MER: Her kan du teste ut TikTok-mat i Stavanger og Sandnes

Inspirert av reiser

Owczarek kan ikke si nøyaktig hvor lenge hun har holdt på med baking, men sier hun har bakt hjemme i noen år nå.

– Også er det omtrent det siste 1–1,5 året jeg har jobbet med å få det til å se mer fint og profesjonelt ut, legger hun til.

I tillegg til å bli inspirert av oppskrifter hun finner på nett, blir hun også inspirert av utlandet.

– Vi er glade i å reise, så vi har funnet mye inspirasjon der også.

LES MER: Donuts er det nye store: – Boller er ikke godt nok i Norge lenger

Publisert: 13. juli 2021, 16:00