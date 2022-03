Kultur Storby, Stavanger og Sandnes HELGÅ: Hjernetrim, konserter og utstilling Rådvill og usikker på hva du skal finne på til helgen? Her får du noen velmente tips, og ting du kan krysse av i kalenderen. Publisert: 17. mars 2022, 20:27 Thommas Husevik

Denne guiden gjelder fra fredag til søndag 18.–20 mars 2022.

Kunstutstilling i østre bydel

Er du glad i utstillinger og kunst?

Da kan det være verdt å legge turen til Stavanger Tinfabrik i østre bydel, torsdag eller fredag.

Utstillingen, titulert «Kabaret’», holdes fra torsdag til fredag, med åpningstider fra 19–22 og 17–22.

Her kan du finne en rekke ulike oljemalerier, og utstillingen skal, ifølge arrangøren, uttrykke et simpelt ønske om å skape tilgjengelig og folkelig underholdning gjennom velkjente objekter.

Utstiller er Jamie Austin, en autodidakt klassiske figurativ maler basert i Stavanger.

Innsamlingskonsert for Ukraina

Lørdag kveld inviterer Tou til støttekonsert for Ukraina.

Arrangementet er opprettet i solidaritet med, og til inntekt for menneskene i Ukraina.

Artister som Lindstrøm, Stine Janvin, Olga Amalie, Pan Fearnley og Kunstgrillen er bekreftet til arrangementet som går av stabelen kl. 21:00 på lørdag.

Arrangøren oppgir at billettinntekter og overskudd vil bli donert til Trans Europe Halles solidaritetsfond for Ukraina.

Billettprisene strekker seg, valgfritt, fra 100,- til 500,-.

Problemløsning i sentrum

Et samarbeid mellom flere forskjellige aktører, deriblant Stavanger kommune, Nordic Edge og Studentsamskipnaden i Stavanger skal by på problemløsning for unge, klarttenkende hjerner gjennom hele helgen.

Arrangementet holdes i Nordic Edge Innoasis i Løkkeveien og strekker seg fra fredag kl. 15 til søndag kl. 18.

«Arrangementet er for den kreative, den som er i jobb, den som er uten jobb, studenter, entreprenører, forskere – hvem som helst!»

På menyen står arbeid med ulik type data og koding, for å løse en rekke gitte problemer.

Arrangementet rundes av søndag med kåring av vinnere.

Tributekonsert på Checkpoint

«Det kommer til å smelle hardt – det kommer til å bli brutalt»

Slik annonseres lørdagens tributekonsert på Checkpoint Charlie fra bandet Guerilla Radio.

Bandet er et såkalt «Rage Against the Machine-tribute-band», så man trenger ikke mange hjerneceller for å finne ut hvilken type musikk som kommer til å runge utover høyttaleranlegget førstkommende lørdag.

Billettene ligger på 150 kroner, konsertstart er kl. 20:00, og arrangementet har en aldersgrense på 20 år.

Bergensrapperen Kamelen kommer til Stavanger konserthus på fredag.

UGÅ-helg

Studentfestivalen UGÅ går inn en skarp fase når det dra seg til mot helgen.

Fredag kveld går både Bendik og Kamelen opp på scenen på henholdsvis Folken og Konserthuset, og skal forhåpentligvis trollbinde publikummere i hopetall.

Begge konsertene går av stabelen kl. 21:00.

Lørdag tar Turab, RebMoe, Chris Abolade og Amara over stafettpinnen, når samtlige spiller og underholder i Storsalen på Folken.

God helg!

LES MER: Studentfestivalen UGÅ returnerer etter toårig pandemidvale

Har du innspill til ting som skjer neste helg? Send en e-post til helga@byas.no!

Publisert: 17. mars 2022, 20:27