Kultur Film Stallone slutter seg til «The Suicide Squad» Sylvester Stallone har en rolle i den nye superskurkfilmen «The Suicide Squad». Publisert: 16. november 2020, 09:09 NTB

Han er ikke arbeidsledig etter Rambo. Sylvester Stallone i «Rambo: Last Blood». FOTO: Yana Blajeva / Lionsgate

Filmens regissør, James Gunn, avslørte nyheten på Instagram i helgen, skriver Variety.

«The Suicide Squad» er mer en omstart enn en oppfølger av David Ayers film «Suicide Squad» fra 2016. Svenske Joel Kinnaman inntar rollen som Rick Flag igjen, og får selskap av skuespillere som Margot Robbie, Idris Elba og John Cena.

James Gunn har tidligere meldt at filmens siste innspillingsdag var i februar, men han har holdt tett om at Sylvester Stallone er med i filmen. Men nå er Gunn ute med en hyllest til Stallone – som han også samarbeidet med i filmen «Guardians of The Galaxy Vol. 2».

Fra premieren av 2016-versjonen av «The Suicide Squad». F.v. Viola Davis, Will Smith, Margot Robbie, Jared Leto og Joel Kinnaman. FOTO: ANDREW KELLY / X02844

«Selv om Sly er en ikonisk filmstjerne, har folk flest ingen aning om hvilken fantastisk skuespiller den fyren er», skriver han på Instagram.

Premieren av «The Suicide Squad» er planlagt til august neste år.

