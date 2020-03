Kultur Karantene «Karantene»-låten til Tix utropes til en mulig koronaklassiker Den nye Tix-låten «Karantene» utropes til å kunne «bli stående igjen som en klassiker etter tiden med korona» av musikkviter Audun Molde. Publisert: 31. mars 2020, 17:53 NTB

Sittende på en dorulltrone på promobildet er Andreas «Tix» Haukelands nye låt likevel en balanse mellom humor og alvor, ifølge en musikkviter. FOTO: Universal Music

Molde, som i 2018 kom med bok om popmusikkens historie gjennom 200 år, sier til NRK Kultur at han godt kan forstå hvorfor denne låten slår an så godt som den gjør.

– Dette er årets hit, spør du meg. Og det er årets after ski-låt den påsken det ikke var noe afterski, sier musikkviteren og karakteriserer Haukelands impulsskrevne låt slik:

– Det kan virke enkelt det han gjør, men måten han balanserer humor og empati, og setter ord på hvordan mange har det nå. Han treffer folkesjelen, og jeg tror dette er en låt som kommer til å bli en klassiker.

LES MER:

Russen får ikke pengene tilbake etter LS-avlysning. Dette er hva de blir tilbudt

LES MER:

Klamrer seg til håpet om å feire russetiden til sommeren

Den tidligere så utskjelte russelåtskriveren sier til NRK at han laget «Karantene» på gøy for folket, mens han på sin egen Facebook-side fastslår:

– Stenger du meg inne i to uker kan du være sikker på at det kommer en låt om det. Et lite lyspunkt i en ellers ganske kjip hverdag, skriver Andreas «Tix» Haukeland på Facebook om bakgrunnen for låten «Karantene».

Her ankommer Tix P3 Gull-løperen. Iført pannebånd og pelskåpe, selvfølgelig. FOTO: Fredrik Hagen Stenger du meg inne i to uker kan du være sikker på at det kommer en låt om det.

«Karantene» handler om å kjede seg «mens verden rakner». Tix skildrer hvordan han må være «hjemme alene, hjemme i karantene». Han er lei av Grandiosaen han hadde fylt fryseren min, ikke får han reise på hytta eller gå på afterski, og vennene må møtes «på Facetime-fylla».

Men han konstaterer: «Det er sånn det er, jeg får vente her litt til», for ifølge pressemeldingen fra plateselskapet Universal inneholder teksten også en «oppfordring om å respektere karantenen og myndighetenes retningslinjer».

Tix skulle egentlig vært i Los Angeles og skrevet låter. I stedet satt han i selvpålagt karantene og laget låten via FaceTime sammen med produsentkollega Erik Smaaland. Men det gikk veien, det også:

Sist helg var «Karantene» ifølge NRK den mest strømmede låten på norske Spotify, og var også ukens norske debutant på den offisielle norske singellisten, Topplisten , med en niendeplass, der Haukeland har Paradise Hotel-låten «Kaller på deg», på andreplass.

LES MER:

Emil (20) fra Sandnes er klar for «Paradise Hotel»

Publisert: 31. mars 2020, 17:53