Dette skjer i helga: Konserter, fadderuke og markeder

I Fargegata søndag formiddag blir det arrangert brukt - og vintagemarked. FOTO: Fredrik Refvem

Denne guiden gjelder fra torsdag 13. til søndag 16. august.

Nye og gamle studenter har fått en spesiell start på studieåret 2020. Det arrangeres likevel fadderfestival ved UiS. FOTO: Jarle Aasland

Fadderuke

Hva: Studentfeiring

Hvor: Hele byen

Når: Torsdag til lørdag

Nye og gamle studenter ble ønsket velkommen til UiS mandag. Fadderuka fortsetter, med blant annet rebusløp, filmvisninger, konserter og tur til Preikestolen.

OBS: Flere fadderfestivaler landet over har valgt å avlyse arrangementer, men i Stavanger fortsetter feiringen som normalt. Les hvorfor her.

Konsert med kidza

Hva: Musikk

Hvor: Online

Når: Torsdag klokka 20.00

Kazio Kids beveger seg mellom flere sjangere, men sier selv at de er et instrumentalt post-rock/dream-, pop-band (puh).

Med en konsert-CV som består av blant annet Folken, Tou, Checkpoint Charlie og Martinique, finner du kidza online torsdag kveld. Konserten blir nemlig streamet gjennom konsertarrangør Rastløs.

Rastløs er et nytt livestream-konsept i Rogaland som ønsker å invitere til musikkopplevelser med ferske eller etablerte lokale artister.

Filmkappløp

Hva: Se, gjør og lær om film

Hvor: Filmkraft (Arkitekt Eckhoffs Gate)

Når: Fredag klokka 16.00

Er du filmskaper eller er du bare veldig nysgjerrig på hvordan filmproduksjon fungerer? Da kan du bli med på fredagens filmkappløp i regi av Filmkraft.

Plumbo-Lars

Hva: Konsert

Hvor: Sandnes brygge

Når: Fredag klokka 19.00

Lars Erik Blokkhus fra Plumbo avslutter sommerkonsertene på brygga i Sandnes sentrum.



Anna Ingwardo

Hva: Konsert

Hvor: Fermenten

Når: Fredag klokka 21.00

23-åringen kombinerer studenttilværelsen med musikk og musikkproduksjon. Med på laget har hun bandet sitt, som også er gode venner.

Lanterne-konsert

Hva: Musikk

Hvor: Langgata

Når: Lørdag klokka 12.00

Konsertserien i gågata var en stund utsatt på ubestemt tid på grunn av koronaviruset, men på lørdagene framover (helt til 26. september) kan du få med deg musikkinnslag ved Lanternen i Langgata.

Bingo

Hva: Musikkbingo

Hvor: Pontus

Når: Lørdag klokka 21.00

Lykke til!

Brukt - og vintagemarked

Hva: Skattejakt

Hvor: Fargegata

Når: Søndag klokka 12.00

Arrangøren melder at «klær, sko, LPer, smykker og mye, mye mer» befinner seg up for grabs på markedet i Fargegata.

Det er et forbehold om at været holder seg noenlunde bra, men heldigvis ser det ut til at godværet fortsetter hele uka.

