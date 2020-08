Kultur Netflix Dette er nyhetene hos HBO og Netflix i august Vi har sjekket premieredatoene på seriene hos både Netflix og HBO, slik at du kan få oversikt! Publisert: 03. august 2020, 19:00 Line Pevik

HBO-storsatsingen «Lovecraft Country» kommer denne måneden. FOTO: HBO Nordic

5. august:

The Honourable Woman, sesong 1 - HBO: Miniserien er opprinnelig fra 2014, med Maggie Gyllenhaal i hovedrollen. Hun fikk forøvrig en Golden Globe-pris for sin rolle i denne serien. Politisk spion-thriller på åtte episoder.

Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend - Netflix: Dette er en spesial der Kimmi Schmidt er tilbake. Skal være interaktiv, så seerne selv skal kunne avgjøre hvilken retning serien skal ta!

6. august:

The Rain, sesong 3 - Netflix: Viruset har fått herje i flere år, og det meste av Skandinavia er utryddet. Simone og Rasmus er på hver sin side i kampen for å redde menneskeheten.

The Seven Deadly Sins, sesong 4 - Netflix: Fjerde sesong kommer nå, med et kongerike med tyranner og prinsesser på jakt etter onde riddere for å gjenerobre riket.

LES MER:

Utålmodige «Game of Thrones»-lesere vil sette forfatter George R.R. Martin «i fengsel»

LES MER:

«Grey's Anatomy» tar for seg koronaviruset

7. august:

JJ Villard's Fairy Tales, sesong 1 - HBO: Animert skrekk-komedie der sjarmen og søtheten til klassiske eventyr er blitt oppdatert og pakket inn i rå og ekkel snålhet.

Magikerne: Sagaen om Arcadia, sesong 1 - Netflix: Animasjonserie med heltene fra Arcadia på eventyr gjennom både tid og rom.

Mord på åpent hav, sesong 3 - Netflix: Dramaet utspiller seg på et passasjerskip på vei fra Europa til Sør-Amerika. Det skjer et mord, og det blir både intriger, kjærlighet og løgner.

Nye legender om apekonger, sesong 2 - Netflix: I første sesong møter vi Apekongen, en gud som lenge har vært fanget i stein. Ei modig jente setter ham fri i et forsøk på å finne de sju hellige skriftrullene og redde verden fra ondskap. Nå kommer andre sesong!

12. august:

Greenleaf, sesong 5 - Netflix: Hemmelighetene og løgnene fortsetter for familien Greenleaf og deres kirke.

14. august:

The Great Heist, sesong 1 - Netflix: I 1994 ble den colombianske sentralbanken ranet, noe som regnes som et av tidenes største ran. Utbyttet var på hele 30 millioner dollar. Nå kommer serien om det.

3%, sesong 4 - Netflix: I en fremtid der eliten bor på et øyparadis langt unna den overbefolkede slummen, får du én sjanse til å komme blant de 3% som blir reddet ut av elendigheten. Sesong 4 kommer nå.

LES MER:

«The Crown» utvides med en sjette sesong – og vil gå mer i dybden

LES MER:

For første gang skal «Batwoman» spilles av en svart skuespiller

Teenage Bounty Hunters, sesong 1 - Netflix: Tvillingsøstrene Sterling og Blair balanserer tenåringslivet på en eliteskole i sørstatene med en uvanlig ny karriere som tøffe dusørjegere. Første sesong av original-serien kommer denne måneden.

17. august:

Lovecraft Country, sesong 1 - HBO: HBO-storsatsingen «Lovecraft Country» viser at amerikansk politi er bygget på rasisme og dømt til å feile, ifølge Hollywood-veteranen Michael K. Williams. Første sesong!

19. august:

Frayed, sesong 1 - HBO: Vi er på slutten av 80-tallet, og en rik husfrue fra London er tvunget til å returnere til livet hun forlot i Australia for 20 år siden. Alt har raknet, og hun er blakk, hjemløs og stengt ute fra sine faste sosiale sirkler.

20. august:

Biohackers, sesong 1 - Netflix: Mia begynner på medisinstudiet for å komme tett på en lege som hun mistenker for å være involvert i en tidligere familietragedie, og rotes inn i biohacking. Netflix-original!

21. august:

Lucifer, sesong 5 - Netflix: De kriminelle i Los Angeles må fortsette å se opp for den falne engelen som har forlatt helvete for å jakte på dem.

LES MER:

TV-serier og filmer fjernes: «Tidene har forandret seg»

LES MER:

Ny serie-storsatsing fra Viaplay

Hoops, sesong 1 - Netflix: Denne animerte serien handler om en frekk basketballtrener på high school som er sikker på at han kan nå toppserien hvis han bare kan få skikk på det elendige laget sitt.

25. august:

Trinkets, sesong 2 - Netflix: En sørgende tenåring blir på uventet vis venner med to klassekamerater på den nye skolen sin når alle tre havner i den samme Anonyme butikktyver-gruppen. Nå kommer andre sesong.

Publisert: 03. august 2020, 19:00