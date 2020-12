Kultur Stavanger 2020 oppsummert: Disse sakene ble mest lest i januar Utested som stenger dørene, lokale influensere og ny matfestival topper lista i januar. Publisert: 21. desember 2020, 11:31 Tone Pedersen

Cocktailfabrikken holdt åpent for siste gang lørdag 25. januar. FOTO: Ninnie Therese Rogne Nilsen

2020 er snart over og vi i Byas tar et tilbakeblikk på året som har gått.

Her får du de mest leste sakene fra Byas.no i januar. Husker du noen av dem?

#1. Cocktailfabrikken legges ned

Utestedet måtte stenge ned etter tre år. Jesper Rosvall, innehaver og daglig leder, mente det var krevende å drive utested i Stavanger.

– Vi har jo fått omsetningen til å gå rundt, men vi har ikke fått det ekstra «kicket». Vi har pusset opp to ganger, men det hjalp heller ikke så mye. Det er generelt vanskelig å drive en nattklubb, sa han til Byas i januar.

Fått med deg hvilket utested som flyttet inn i lokalene etterpå?

#2. Prisnominert: – Jeg er en bollespisende tobarnsmor uten botox, så det er klart jeg er en underdog

Fyrverkeriet Veronica Simoné Fjeld har fått utrolig mange følgere på sosiale medier. Og var også nominert til to priser under årets Vixen Awards. Men hun ga egne vinnersjanser relativt dårlige odds, altså.

Hun var ikke den eneste lokale som var nominert. Sjekk lista her!

Veronica Simoné Fjeld sier at det ærlige og naturlige har fått mer plass i sosiale medier de siste årene. Men var det nok til å vinne Vixen-pris? FOTO: Carina Johansen

#3. Her er alle «Spis for 100»-rettene i Stavanger

Matfestivalen som sikret et måltid ute til en hundrelapp var klar for sin første runde i Stavanger - hele 35 spisesteder var med. Og at folk var selvfølgelig interessert i hvilke retter som sto på menyen!

#4. Disse seriene kommer på Netflix og HBO i januar

Streaming-nytt! I januar hadde blant annet den norske Netflix-originalserien «Ragnarok» premiere.

#5. Sykdommen gjorde at Steinar måtte tenke nytt. Nå er hobbyen hans i ferd med å bli en nasjonal trend

Øl og hjemmebrygging har jo vært trendy lenge, men kommer det en sider-boom? Jada, interessen er i alle fall stigende - og Steinar her, kan i så fall si at han var blant pionérene!

Steinar Aanestad lagde sider for første gang i 2014. De siste tre årene har polsalget av sider nærmest doblet seg og stadig flere begynner med siderproduksjon. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

