Kultur Film Eili Harboe og Herman Tømmeraas i gang med innspilling av moderne skrekkfilm Eili Harboe og Herman Tømmeraas har hovedrollene i «Marerittet», som er under innspilling og beskrives som en moderne skrekkfilm. Publisert: 02. juli 2021, 10:13 NTB

«Marerittet» handler om en ung kvinne som sliter med mareritt etter at hennes nyfødte baby dør. I marerittene blir hun gravid med en demon, som leter etter en vei inn i vår verden. I hovedrollene som det unge paret ser vi Herman Tømmeraas og Eili Harboe. FOTO: Handmade Films in Norwegian Woods / Nordisk Film Distribusjon

Bak står skaperne av «Tunnelen». Kjersti Helen Rasmussen skrev manus til «Tunnelen», og gjør nå sin debut som spillefilmregissør med «Marerittet».

Tidligere har hun skrevet manus til blant annet «Varg Veum – Din til døden» og «Villmark 2». Hun har tidligere fortalt NTB at hun alltid har vært svært interessert i hvordan sjangerfilm kan løfte blikket og stille de store spørsmålene, enten det er science fiction, krim eller grøsser.

– Jeg har alltid hatt en forkjærlighet for sjangerfilm. Jeg synes de beste filmene er de som gir deg noe ekstra, i tillegg til at de er gode dramaer også i bunnen.

Nå lager hun det som kalles en moderne skrekkfilm – med skuespillerne hun kaller sine toppvalg i hovedrollene.

Stavanger-skuespiller Eili Harboe (26) i hovedrollen som Tale i «Kyss meg for faen i helvete» fra 2012. FOTO: Ukjent

– Jeg er vanvittig heldig som får jobbe med to av Norges dyktigste unge skuespillere. Vi jobber alle hardt for å lage en film som vil fungere på det store lerretet, og jeg er trygg på at Eili og Herman vil skape liv i rollefigurene på en måte som når helt ut til publikum.

Eili Harboe har spilt i filmer og serier som «Thelma», «Bølgen», «Beforeigners», «Prosjekt Z» og «Askeladden», mens Herman Tømmeraas er kjent fra «Skam», «Ragnarok», «Ninjababy» og «Semester».

Herman Tømmeraas (t.v) sammen med «Skam»-kollega Thomas Hayes. FOTO: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

De spiller det unge paret Mona og Robby som nettopp kjøpt sin første leilighet sammen, et oppussingsprosjekt i en gammel bygård. Mens Robby bruker all sin tid på jobb, pusser Mona opp leiligheten alene. Etter at en familietragedie rammer paret i naboleiligheten, begynner Mona plutselig å plages av voldsomme og uvanlig livaktige mareritt. Nettene blir etter hvert så ille at hun søker hjelp hos en søvnekspert for å lære å ta kontroll over det hun opplever i de skremmende drømmene.

Samtidig som hun innser at marerittene er noe mer enn bare drømmer – som om noe eller noen prøver å bryte gjennom til vår verden, oppdager Mona at hun er gravid og må ta et dramatisk og kanskje livsfarlig valg for å beskytte seg og sin unge familie.

«Marerittet» blir å se på kino høsten 2022.

