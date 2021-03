Kultur Vinyl Her er det ikke pengene som er viktigst. For Mats er butikken en stor lidenskap I 2011 hadde fysiske plater fortsatt den største markedsandelen i Norge. I dag er situasjonen snudd på hodet, men Vinylpalass holder fortsatt stand. Denne uka feirer butikken 10 år. Publisert: 25. mars 2021, 19:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Stamkunde Oliver Kersbergen har sikret seg en plate med Sugar Cubes, bare timer etter at Mats Stangeland satte den til salgs. FOTO: Marie von Krogh

– Det er noe med spenningen. Du vet aldri hva som kan dukke opp, sier Mats Stangeland.

Denne nysgjerrigheten har aldri forlatt ham. I tenårene gikk han fra den ene platebutikken til den andre. Saumfarte hyllemeter etter hyllemeter på jakt etter et nytt kupp.

I dag er det han som sørger for at det fortsatt er plater i hyllene. Det har han gjort i ti år.

– Det er definitivt mer lidenskap enn økonomiske hensikter bak dette, ja, sier Stangeland og humrer.

Høre, lukte, se og føle

Hadde platebutikker vært en dyreart, hadde de havnet på rødlista for lengst. I takt med digitaliseringen har det blitt færre av dem.

Strømmetjenestene omsatte for mer enn platebutikkene allerede i 2012, året etter at Vinylpalass så dagens lys. Siden den gang har det økonomiske gapet mellom fysisk og digital musikk bare blitt større.

Likevel er det en gruppe mennesker som tviholder på det fysiske formatet.

Stangeland, som er lege, holder liv i mer enn bare mennesker.

I butikken har Stangeland nærmere 8000 LP-plater i alle sjangre. Her sammen med medarbeider Njål Sandegren Hisdal. FOTO: Marie von Krogh

– Hvorfor er det fortsatt en interesse for vinyl?

– Jeg tror det handler om å involvere sansene. Hørselen er selvsagt, men du kan ta på coveret, bla, lukte... Det er nesten som et ritual, sier Stangeland og legger til:

– I tillegg lærer du å elske noe som ikke er perfekt. Det har sin egen sjarm.

«Vinylopprøret»

Både medier og musikkinteresserte har de siste årene skrevet og snakket om «vinylopprøret». Hvordan den store, svarte og lett gjenkjennelige vinylen har gjort comeback.

Men det ser ut til at karrieren ikke varer like lenge når gamle helter skal prøve en gang til.

De ferskeste tallene fra IFPI (International Federation of the Phonographic Industry) er fra 2019 og viser at vinylsalget igjen er på hell etter en liten opptur.

(Grafen viser omsetningen av vinylsalget i Norge. Tallene er i millioner kroner)

I 2019 omsatte vinylen for 32 millioner kroner på det norske markedet (se graf). Vinylen er likevel større enn CD-en, som omsatte for 25 millioner samme år.

Likevel blir de gamle musikkjempene bare smårollinger sammenlignet med de digitale tjenestene.

Musikkstrømming omsatte for 734 millioner kroner i 2019 og hadde en markedsandel på 90 prosent.

Det er ikke bare musikken som interesserer Elias Schermer. Også spesielle cover har han en lidenskap for. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Tok med platene fra Østerrike

– Trenger du virkelig å ta med deg alle platene? spurte kona.

– Ja, selvfølgelig må jeg det, svarte Elias Schermer (30).

I fjor høst flyttet paret til Norge fra Østerrike. Kona hadde fått seg jobb. Med på flyttelasset fulgte ektemannen - og i underkant av 400 plater.

– Det var aldri aktuelt for meg å la platesamlingen bli værende hjemme. Kompromisset var at jeg ikke tok med meg CD-ene, sier 30-åringen og ler.

I leiligheten på Madla har platene, to platespillere og en mikser fått plass i et hjørne.

Interessen begynte tidlig med farens gamle platespiller. Den skulle han egentlig ikke bruke, men Schermer klarte ikke holde fingrene av fatet. Etter hvert som han begynte å tjene egne penger, kunne han kjøpe sine egne plater.

Platesamlingen har fått plass i et hjørne i leiligheten på Madla. For Schermer var det aldri aktuelt å la LP-platene ligge igjen hjemme i Østerrike da han og kona flyttet til Norge. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

– Jeg bruker Spotify også. Det er en god måte å oppdage og bli kjent med nye artister på, men det er ikke det samme som å sette på en plate, sier 30-åringen.

Han peker på at det er lett å hoppe over sanger på mobilen eller på en CD. Når nåla først treffer vinylen, er det større sjanse for at du hører plata slik som artisten selv ønsker at den skal framstå.

Samtidig som du spiller av musikken, kan du forsvinne i designet og bla i coveret.

– Alt er digitalt i dag. Jeg setter stor pris på kunne ha noe i hendene. Det tror jeg er årsaken til at mange fortsatt liker vinylen, sier han.

Vinyltrykkeri i Stavanger

Men vinylen er ikke immun mot markedskreftene. Regninger ikke kan betales med lidenskap og kjærlighet.

Det fikk Coastal Town Records i Egersund erfare. Vinyltrykkeriet var det første i Norge på 30 år, men gikk konkurs i fjor etter to års drift.

I dag er det bare T-Time Vinyl Plant på Tou i Stavanger som trykker vinylplater i landet. Trykkeriet startet opp i fjor og har ingen planer om å lide samme skjebne.

T-Time Vinyl Plant på Tou åpnet i fjor. Daglig leder Sigve Håland forteller at etterspørselen av norskproduserte LP-plater har tatt seg kraftig opp. FOTO: Jarle Aasland

– I starten hadde vi bare noen få jobber. Nå hiver vi inn neste produksjon så fort maskinen er ferdig med en annen jobb, sier daglig leder Sigve Håland.

Ifølge T-Time-sjefen er ordrebøkene nærmest fulle. 50 nye utgivelser står på trappene. Det siste året har T-Time trykket plater for artister som Sivert Høyem, Jonas Alaska, Oslo Ess, Skambankt og Monica Heldal.

– Jeg er her fra tidlig morgen til sent på kveld. Dette er en gründerbedrift, og vi gjør alt vi kan for å få det til. Hvor mange tusen vinylplater vi har trykket det siste året har jeg ikke oversikt over, men trenden er at kurven går opp, sier han.

Vinylpalass er den eneste gjenværende platebutikken i Stavanger sentrum. FOTO: Tommy Ellingsen (arkiv)

8000 plater

Vinylpalass i Kongsgata har vanligvis kun åpent to dager i uka, men har i forbindelse med jubileet denne uka utvidet åpningstidene fra mandag til lørdag.

En avgjørelse som absolutt ikke er økonomisk forsvarlig, bekrefter innehaveren, men som heller er en fin gest til vinylentusiaster og musikkinteresserte.

Etter at Platekompaniet takket for seg, er Vinylpalass den eneste gjenværende platebutikken i sentrum.

I løpet av årene har utvalget vokst. I dag antar Stangeland at butikken har rundt 8000 LP-plater i hyllene.

– Det har vært veldig tilfredsstillende å se hobbyen vokse, og at vi kan spre den samme musikkgleden som jeg kjente på da jeg gikk fra platebutikk til platebutikk som tenåring.

