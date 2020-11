Kultur Underholdning Visste du dette om fredag den 13.? Hvorfor er akkurat denne datoen forbundet med så mye uhell og ulykke? Publisert: 13. november 2020, 14:00 Tone Pedersen

Det er minst én fredag den 13. i løpet av ett år. FOTO: NTB (illustrasjon)

Fredag den 13. Grøss! Er du overtroisk, er du kanskje ekstra forsiktig i dag.

Men hvordan har det seg at denne datoen er så ekstra uheldig? (Eller er den egentlig det?)

Dobbel ulykke

Kombinasjonen av dagen fredag og tallet 13 gir visstnok dobbel ulykke, ifølge forskning.no.

Hver for seg har de vært regnet som tegn på ulykke i flere religioner og kulturer gjennom tidene.

Bibelske grusomheter som fant sted på en fredag var visstnok syndefloden og ødeleggelsen av Salomos tempel. Ikke mye #tgif, med andre ord!

LANGFREDAG: Leonardo Da Vincis tolkning av Jesu siste måltid. FOTO: NTB

Minst én gang i året

Visste du at fredag den 13. forekommer minst én gang i løpet av et kalenderår.

Når? Her er en enkel tommelfingerregel: Hvis måneden begynner på en søndag, havner den 13. på en fredag!

Ung overtro

Fredag den 13. er kjent over hele verden som en ulykkesdag. Men det finnes faktisk ingen beviser for at denne forestillingen har eksistert veldig lenge.

Dét til tross for bibelske historier og teorier om at frykten for datoen kommer av at Kong Filip IV av Frankrike beordret arrestasjonen av tempelriddere på fredag 13. oktober 1307.

Det er visstnok ikke først utpå 1900-tallet at datoen gir utslag i såpass mye redsel at folk holder seg hjemme, ifølge Wikipedia.

Spesielt i Danmark var det tradisjon og råd om ikke å legge til sjøs fredag den 13.

Ikke flere ulykker

Ifølge Tryg Forsikring og DnB Skadeforsikring er det ingenting som tyder på at det faktisk skjer flere ulykker på denne datoen, skriver DinSide.

Tvert om: Tryg forsikring opplever at det skjer 13 prosent færre bilskader på denne dagen. Kanskje fordi folk er ekstra forsiktige?

Det er faktisk litt lavere risiko for å havne i bilulykke på fredag den 13. FOTO: NTB (illustrasjon)

Ble frykten spredd av en bok?

Det kan hende at det er en bok som bidratt til at fredag den 13. har fått et så ufortjent dårlige rykte, ifølge Wikipedia: Den populære romanen til Thomas W. Lawson, Friday, the Thirteenth, utgitt i 1907.

I boka utnytter en skruppelløs megler mistanken om at denne datoen er ekstra uheldig, og skaper panikk på Wall Street.

Fredag den 13.-fobi

Fobi mot denne datoen har et eget navn. Ok, tunga beint i munnen nå: Paraskavedekatriafobi! Si dét ti ganger etter hverandre!

I USA er det oppgitt at så mange som 17-21 millioner frykter fredag den 13, ifølge Stress Management Center and Phobia Institute i Asheville, North Carolina. Det gjør det den mest fryktede dagen og datoen i historien.

