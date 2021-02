Kultur Musikk Da Vanary måtte avlyse turneen sin, fant de en annen måte å holde liv i musikken Vanary slapp debutalbumet «Urban Getaway», i 2020, men måtte avlyse turneen på grunn av korona. Da måtte de finne en annen måte å holde liv i platen på. Publisert: 16. februar 2021, 19:00 Tonje Thorstad Kildal

Vanary slapp nylig Ep-en «Urban Getaway (remixes), hvor de har fått med seg flere lokale artister. FOTO: Sondre O. Michaelsen

Etter planen skulle bandet turnere i Stavanger, Haugesund, Bergen og Oslo. I stede fikk de med seg flere lokale artister på å lage en EP med remikser av de forskjellige låtene.

– Vi fant flere up and coming-artister som fikk være med på dette. Det fungerte slik at de selv fikk velge hvilke låter de ville remikse, og så fikk de noen måneder på seg til å gjøre det. Til slutt fikk vi dette resultatet, sier trommis Martin Hauge.

LES MER: Skulle bli fotballspillere: Nå vil de selge ut Wembley - som musikere

Mulig på grunn av pandemien

Trommisen tror ikke at dette prosjektet hadde blitt noe av om det ikke var for korona.

– Da hadde vi bare gått videre på, lage musikk og spille konserter. Så det har kommet noe godt ut av også.

Han tror at vi kommer til å se mer av de positive effektene når folk gir ut musikk.

FAKTA: Disse artistene bidrar på «Urban Getaway (remixes)» Difee remikset Last of Us?

Lypo remikset Fool Me 3x og Free bird

Henrik Økland remikset Blind Eye

Tuen remikset Chasing Shadows

Askh remikset Still Young

«Urban Get Away (Remixes)» ble gitt ut 12. februar.

Inspirert av pop og EDM

Bandet hentet inspirasjon fra en musikkbransje hvor det er veldig vanlig å samarbeidet med andre artister.

– Radiolåter er jo veldig ofte samarbeid med ulike artister, sier Hauge.

Hauge legger til at det ikke er så vanlig i bandmiljøet.

– Vi kom bare over det som en idé, og tenkte over hvorfor ikke flere band gjør dette.

LES MER: Sturle Dagsland er klar med debutplate: Blir inspirert av alt fra norrøne tradisjoner til katter

Vanary tror ikke remix-prosjektet hadde blitt noe av, hadde det ikke vært for koronapandemien. FOTO: Sondre O. Michaelsen

God respons

Etter at remiks EP-en ble gitt ut, har de fått god respons, spesielt fra fansen.

– Vi har bare fått positive tilbakemeldinger på at dette er et kult prosjekt, så jeg føler at dette er noe fansen synes er gøy.

I tillegg har de merket god respons på sosiale medier.

– Vi har fått litt flere følgere på Instagram og på Spotify. Men det har ikke blitt noen nasjonal radiohit.

Hauge påpeker at det heller ikke er noe de har prøvd på.

– Vi har satset mer lokalt på dette prosjektet, så vi har ikke prøvd å profilere det nasjonalt.

Videre er planen til bandet å gi ut enda et album senere i år.

Publisert: 16. februar 2021, 19:00