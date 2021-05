Kultur Disney+ Dette er nytt hos Netflix, HBO og Disney+ i mai Vi har sjekket premieredatoene for nye sesonger og helt nye serier på de tre ulike strømmetjenestene - sånn at du slipper. Publisert: 03. mai 2021, 15:00 Line Pevik

Den offisielle traileren til Netflix-serien «Jupiter's Legacy» er sett nesten 3 millioner ganger - på to uker. FOTO: Netflix

3. mai

«Pose», sesong 3 - HBO: Pose er en dramaserie som retter søkelyset mot de legendariske lederne av den New York-baserte undergrunnskulturen «ballroom», en bevegelse som vokste frem på slutten av 1980-tallet.

4. mai

«Star Wars: Den gærne gjengen», sesong 1 - Disney+: Du kan feire Star Wars-dagen med den helt nye serien Star Wars: Den gærne gjengen. Denne animasjonsserien følger den gærne gjengen, en gruppe eksperimentelle elitekloner som befinner seg i en galakse i hyppig endring rett etter klonekrigen.

«Selena: The Series», sesong 2 - Netflix: Før hun ble dronninga av tex-mex-musikken, var Selena Quintanilla en ung jente fra Texas med store drømmer og en stor stemme. Serien viser hennes reise fra å opptre på små spillejobber til å bli en av de mest suksessfulle kvinnelige latinoartistene gjennom tidene.

5. mai

«The Sons of Sam: Ned i mørket», sesong 1 - Netflix: True crime-miniserie! Son of Sam-saken ble en livslang besettelse for journalisten Maury Terry, som var overbevist om at drapene hadde tilknytning til en satanistsekt.

7. mai

«Grown-ish», sesong 1-3 - Disney+: Følg Zoey Johnson når hun begynner på college og starter sin morsomme reise mot voksenlivet. Fra «black-ish» produsenten Kenya Barris, kommer nå en moderne vri på de aktuelle problemstillingene som både studenter og ansatte i universitetsverdenen står overfor.

«Rosewood», sesong 1-2 - Disney+: Serien er et amerikansk politidrama som handler om Dr. Beaumont Rosewood Jr., en patolog som bistår politiet i Miami.

«Afrikas skjulte underverker», sesong 1 - Disney+: Ville ørkener, aktive vulkaner og store innsjøer; i Afrika finnes det ekstreme kontraster. På det storslåtte kontinentet kjemper dyrene for overlevelse i noen av verdens tøffeste landskaper.

«Valley of the Boom», sesong 1 - Disney+: Valley of the Boom tar deg med på en nostalgisk og adrenalinfylt reise gjennom kulturen som førte til inflasjonen og utbruddet av 1990-tallets teknologiboble, samt den banebrytende starten for Silicon Valley som hovedkvarter for moderne teknologi og opprinnelsen til noen av verdens mest kjente merkevarer.

«Utemmede Mexico», sesong 1 - Disney+: Serien avslører dramaet og adferden til de reisende i havene, skogene og ørkenene i ville Mexico.

«Made In A Day», sesong 1 - Disney+: Det siste tiåret har vi sett en revolusjon innen produksjonsindustrien. Dette er historien om hvordan noen av dagens største merkevarer, som Teslas biler, Gibsons gitarer og romraketter, fremstilles i USA.

«Girl from Nowhere», sesong 2 - Netflix: Mysteriefortelling om jenta Nanno som flytter fra skole til skole, og har evnen til å avdekke andres hykleri.

«Jupiter's Legacy», sesong 1 - Netflix: Barna til den første generasjonen superhelter er i ferd med å overta for foreldrene. Men situasjonen blir stadig mer anspent, og de gamle reglene gjelder ikke lenger.

9. mai

«Vincenzo», sesong 1 - Netflix: En koreansk-italiensk advokat for mafiaen er på besøk i hjemlandet, der han lar et storkonsern få smake sin egen medisin ispedd en dose rettferdighet.

11. mai

«The Crime of the Century», dokumentar i to deler - HBO: Dokumentaren er en knusende kritikk av Big Pharma og av politikerne og de statlige forskriftene som muliggjør overproduksjon, uforsvarlig distribusjon og misbruk av syntetiske opiater.

«Money Explained», sesong 1 - Netflix: Vi bruker dem, vi låner dem, vi sparer dem. Denne serien tar for seg penger og pengenes mange fallgruver - alt fra kredittkort og kasinoer til svindlere og studielån.

12. mai

«The Upshaws», sesong 1 - Netflix: Denne komiserien følger en svart arbeiderklassefamilie i Indiana, som streber etter et bedre liv og et lykkelig hjem mens de håndterer hverdagens små og store problemer.

14. mai

«Morgan Freemans historie om Gud», sesong 1-3 - Disney+: Denne storslagne serien utforsker hvordan religion har formet verdenshistorien, og hvordan den fortsetter å forme livene til hver enkelt av oss i dag, uansett hva vår tro – eller mangel på tro – måtte være. Serien blir fortalt av Oscarvinner Morgan Freeman.

«High School Musical: The series», sesong 2 - Disney+: East Highs favoritt teaterstudenter er tilbake og forbereder seg på å fremføre «Skjønnheten og Udyret» i skolens vårmusikal.

«Sadie Sparks», sesong 1 - Disney+: Animasjonsserie der en ung trollkvinne får treningen sin av en grinete, magisk kanin kalt Gilbert.

«Bless This Mess», sesong 1-2 - Disney+: En situasjonskomedie der et nygift par forlater storbyen for et roligere liv i Nebraska. Det går ikke helt etter planen.

«Halston», sesong 1 - Netflix: Navnet hans skapte et imperium. Stilen hans definerte en epoke. Den amerikanske motedesigneren Halston blir berømt over natten før livet hans sporer av.

«Love, Death & Robots», sesong 2 - Netflix: Skremmende vesener, ondskapsfulle overraskelser og svart komedie møtes i denne antologien for voksne bestående av animerte historier av Tim Miller og David Fincher.

21. mai

«Angel», sesong 1-5 - Disney+: Joss Whedon, skaperen og produsenten av den internasjonale hitserien Buffy the Vampire Slayer, kombinerer overnaturlig eventyr og mørk humor i det neste kapittelet av mytologien som strekker historien forbi tenårene.

«War of the Worlds», sesong 1-2 - Disney+: Når astronomer oppdager et innkommende signal fra en annen galakse, er det et sikkert bevis på at det finnes intelligent liv utenfor jorda. Verdens befolkning holder pusten i vente på ytterligere kontakt. De trenger ikke å vente lenge.

«Marvel Comics: Spider-Man», sesong 1 - Disney+: Glad i Spider-Man? Da er denne noe for deg.

«Marvel's M.O.D.O.K.», sesong 1 - Disney+: Den stormannsgale superskurken M.O.D.O.K. har lenge fulgt drømmen sin om å en dag erobre verden. Men etter flere år med tilbakeslag og fiaskoer i sine forsøk på å bekjempe jordas mektigste helter, har M.O.D.O.K. kjørt sin onde organisasjon (A.I.M) til grunne.

«Extreme Rescues», sesong 1 - Disney+: Her får vi se ekte redningsaksjoner, filmet av redningsmannskapene selv.

23. mai

«Master of None», sesong 3 - Netflix: Skuespiller Dev, barndomsvenninnen Denise og den nysgjerrige vennegjengen deres takler kjærlighet, jobb, sosiale utfordringer og mye mer i denne kritikerroste serien.

24. mai

«In Treatment», sesong 4 - HBO: Emmy-vinner Uzo Aduba («Mrs. America», «Orange Is the New Black») inntar hovedrollen som den observante, empatiske Dr. Brooke Taylor, terapeuten som står i sentrum av denne sesongen. I dagens Los Angeles hjelper Brooke tre svært ulike pasienter med å håndtere problemene sine.

«The Chi», sesong 3 - HBO: The Chi er et moderne oppvekstdrama som følger en gruppe innbyggere i Chicago som krysser veier ved en tilfeldighet, men knyttes sammen av et felles behov for tilhørighet og forløsning.

«Black Monday», sesong 3 - HBO: Reis tilbake til 19. oktober 1987, aka Black Monday, det verste børskrakket i Wall Streets historie. Ingen har visst hvem som forårsaket det... før nå. Dette er historien om hvordan en gruppe utenforstående utfordret den fornemme gutteklubben på Wall Street og endte opp med å krasje verdens største finanssystem, en Lamborghini-limousin, og glasstaket i samme slengen.

26. mai

«Mr. Inbetween», sesong 3 - HBO: Serien handler om Ray Shoesmith (Scott Ryan), en yrkeskriminell som henter inn gjeld, dop og våpen, og som noen ganger "tar seg av" mennesker på permanent vis, samtidig som han sjonglerer det å være far og å ta vare på en aldrende forelder.

«High on the Hog: Historien om afroamerikansk matkultur», sesong 1 - Netflix: Svart mat er amerikansk mat. Kokk og forfatter Stephen Satterfield sporer opp de smakfulle linjene fra Afrika til Texas i denne dokuserien.

27. mai

«Eden», sesong 1 - Netflix: Yashurio Irie har regissert en historie av Justin Leach, om roboter som fostrer opp det siste menneskebarnet.

«Ragnarok», sesong 2 - Netflix: Hva gjør du når du er en 17 år gammel elev på videregående skole, som nettopp har innsett at du står opp mot en eldgammel og ekstremt kraftig fiende som holder en hel by, kanskje til og med et helt land, i et jerngrep?

28. mai

«Dirt», sesong 1-2 - Disney+: En redaktør for et tabloidmagasin i Hollywood bruker trusler og manipulasjon for å grave fram grums om ulike stjerner.

«Rebel», sesong 1 - Disney+: Rebel er en ny Star originalserie inspirert av livet til den ikoniske aktivisten Erin Brockovich – i nåtiden. Annie «Rebel» Bello er en advokat uten juristutdannelse. En morsom, surrete, smart og fryktløs kvinne som legger hjerte og sjel i sakene hun kjemper for og menneskene hun er glad i.

«Uglehuset», sesong 1 - Disney+: Uglehuset er en animert fantasy-komedie som følger Luz, en selvsikker tenåringsjente som ved et uhell oppdager en portal til en magisk verden. Der møter hun den rebelske heksen Eda og den søte lille krigeren King.

«Marvel Comics: The Incredible Hulk», sesong 1 - Disney+: Hulken dukker opp hos Disney i slutten av måneden.

«Love Life», sesong 1 - HBO: Anna Kendrick spiller hovedrollen i denne friske tolkningen av en romantisk komedie i form av en antologiserie, som handler om reisen fra første kjærlighet til varig kjærlighet.

«The Kominsky Method», sesong 3 - Netflix: Dramalærer Sandy Kominsky og bestevennen Norman Newlander har det moro mens de går gjennom opp- og nedturene som hører med når man blir eldre.

