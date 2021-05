Kultur Dagny planlegger turné i mai og juni til 11 byer Dagny satser på endelig å få turnert i kjølvannet av fjorårsplaten «Strangers/Lovers», og legger av gårde til 11 norske byer nå i mai og juni. Publisert: 07. mai 2021, 11:29 NTB

Dagny på Utopia i 2019. I sommer, 5. juni, skal Stavanger og Dagny gjenforenes! FOTO: Finn E. Våga

«En intim turné planlagt i 11 byer med totalt 15 show med gjeldende restriksjoner», heter det fra arrangør Live Nation – som kaller dette «en veldig eksklusiv mulighet».

Det starter i Fjellhaven på Gjøvik 14. mai, før hun skal innom både Tapperiet i Trondheim, Kroa i Bø, kulturhus i Moss og Skien, hjem til Tromsø for to konserter i The Edge, før det blir Stavanger konserthus, Forum i Bergen og Terminalen i Ålesund. Det planlegges forhåpningsfullt konserter på Sentrum Scene i Oslo 8. og 9. juni, mens turneen avsluttes i Foynhagen i Tønsberg 10. juni.

Det blir et lite konsertplaster på såret for Dagny – som i april i år egentlig skulle vært på stor Europa-turné. Den er nå utsatt til 2022.

«Strangers/Lovers» er Dagnys debutalbum, som ble godt mottatt. Singlene derfra, «Come Over» og «Somebody», ble de to mest spilte låtene på norsk radio av en norsk artist. «Somebody» vant også kategorien Årets låt på P3 Gull.

Dagny satser på turné i mai og juni med låtene fra debutalbumet «Strangers/Lovers». FOTO: Universal Music

Turnedatoene til Dagny

14. mai Gjøvik Fjellhaven

19. mai Trondheim Tapperiet

20. mai Trondheim Tapperiet

22. mai Bø Kroa

23. mai Moss Kulturhus

24. mai Skien Ibsenhuset

28. mai Tromsø The Edge

29. mai Tromsø The Edge

31. mai Bergen Forum

1. juni Bergen Forum

2. juni Ålesund Terminalen

5. juni Stavanger Konserthuset

8. juni Oslo Sentrum Scene

9. juni Oslo Sentrum Scene

10. juni Tønsberg Foynhagen

