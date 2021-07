Kultur Disney+ Juli: Disse serienyhetene kommer på Netflix, HBO og Disney+ Vi har sjekket premieredatoene for nye sesonger og helt nye serier på de tre ulike strømmetjenestene - sånn at du slipper. Publisert: 03. juli 2021, 19:00 Line Pevik

HBO-serien Den spanske prinsessen returnerer. FOTO: HBO Nordic

1. juli:

Young Royals, sesong 1 - Netflix: Prins Wilhelm venner seg til livet på den prestisjefylte internatskolen Hillerska, men å følge hjertet viser seg å være vanskeligere enn forventet.

2. juli:

Besos al Aire, sesong 1 - Disney+: En spansk miniserie med en samling romantiske historier under korona-lockdown.

Når haier angriper, sesong 1-6 - Disney+: Disney gir seerne en stor munnfull haiinnhold i juli.

9-1-1, sesong 4 - Disney+: Serien følger livene til nødetatene i Los Angeles: politiet, ambulansetjenesten, brannvesenet og nødsentralen.

Familien Green i Storby'n, sesong 1 - Disney+: Cricket Green flytter til storbyen sammen med sin storesøster Tilly, faren Bill og den gærne bestemoren Alice. Den lille familien havner på ville eventyr uansett.

Mortel, sesong 2 - Netflix: Etter å ha inngått en avtale med en overnaturlig person, får to skoleelever ekstraordinære krefter, og slår seg sammen for å løse en drapsgåte.

4. juli:

We The People, sesong 1 - Netflix: Lær om rettigheter og amerikansk samfunnskunnskap ved hjelp av musikk fra populære artister.

7. juli:

Empire, sesong 1-6 - Disney+: En serie om drama, svik, begjær og en nådeløs maktkamp i musikkemperiet Empire.

Dogs, sesong 2 - Netflix: Disse historiene utforsker de følelsesmessige båndene som utvikler seg mellom hunder og de som tar seg av dem, under alle slags omstendigheter.

Cat People, sesong 1 - Netflix: Da kan ikke kattene være dårligere! Alle katteelskere er forskjellige, men fellesnevneren er kjærligheten til de fascinerende og unike kattene. Denne dokumentarserien forteller historiene deres.

The War Next-door, sesong 1 - Netflix: To rivaliserende familier ender opp som naboer i et snobbete strøk, hvor matriarkene erklærer krig mot hverandre.

8. juli:

Elize Matsunaga: Once Upon a Crime, miniseie - Netflix: Forbrytelsen som sjokkerte Brasil: Elize Matsunaga skjøt og parterte liket av din rike ektemann. Hun lar seg intervjue i denne dokumentarserien.

9. juli:

Biohackers, sesong 2 - Netflix: En medisinstudent ankommer et av de beste universitetene i Tyskland for å avdekke en konspirasjon som knytter en familietragedie til en visjonær biologiprofessor.

Virgin River, sesong 3 - Netflix: En sykepleier flytter fra Los Angeles til en avsidesliggende by nord i California på leting etter en ny start. Her blir hun overrasket over hva - og hvem - hun finner.

12. juli

The White Lotus, miniserie - HBO: Serien følger en gruppe hotellgjester og hotellets personale i løpet av en uke på et luksus-resort i Maui, Hawaii. Noen av gjestene er på familieferie, andre på bryllupsreise, noen prøver å (gjen)finne seg selv. For hver feriedag som går, oppstår flere og flere problemer i paradiset.

The Spanish Princess, sesong 2 - HBO: Katarina av Aragón er prinsesse av Spania og har blitt lovet den engelske tronen hele sitt liv. Når mannen hennes plutselig går bort, ser det ut til at tronen er tapt for Katarina, og hun går inn for å kapre den nye tronarvingen, den fremtidige kong Henrik den åttende.

14. juli:

Fancy Nancy Clancy - Fancy Nancy Fancyskole, sesong 1 - Disney+: Finfint for de minste, der Nancy rett og slett er den mest fancy i nabolaget.

Race to the Center of the Earth, sesong 1 - Disney+: Dette realityprogrammet følger fire grupper med eventyrere som starter på hver sin side av jorden, før de gjennom en tøff reise mot midten av jorden kappløper mot et mål midt i havet.

Star, sesong 1-3 - Disney+: I denne serien møter vi unge, talentfulle sangere som navigerer seg i musikkbransjen på vei til suksess.

Station 19, sesong 1-3 - Disney+: En gruppe heroiske brannmenn ved Seattle brannstasjon 19 – fra kaptein til nyeste rekrutt – risikerer liv og sjel både i jobben og på fritiden.

Flyhavarikommisjonen, sesong 11-19 - Disney+: Hver gang et fly styrter, får det stor oppmerksomhet over hele verden. Og ulykkesgranskerne må finne ut hva som skjedde.

Heist, sesong 1 - Netflix: Millioner i stjålne kontanter. Savnet luksussprit. Se vanlige mennesker som nesten slipper unna med spektakulære ran i denne serien om virkelige forbrytelser.

15. juli:

Never Have I Ever, sesong 2 - Netflix: Etter et traumatisk år ønsker en indiskamerikansk tenåring bare å klatre på den sosiale rangstigen, men venner, familie og følelser gjør det ikke enkelt.

21. juli:

Behind the Attraction, sesong 1 - Disney+: Hva er historien til de ulike fornøyelsesparkene til Disney, i kulissene? Det får vi et innblikk i her.

Turner & Hooch, sesong 1 - Disney+: Josh Peck spiller hovedrollen Scott Turner i denne spin-off-serien på åtte episoder av filmen fra 1989 med samme navn. Politibetjenten Scott arver den store og vanskelige hunden Hooch, men innser fort at den egentlig kan være partneren han faktisk trenger.

Marvel superhelt-historier, sesong 4 - Disney+: Spider-Man drar på eventyr med de andre Marvel-heltene. Her lærer han også verdien av vennskap og samarbeid.

Spidey og hans fantastiske venner, sesong 1 - Disney+: Peter Parker, Gwen Stacy og Miles Morales slår seg for å bli team Spidey, og begir seg ut på heltemodige eventyr for å beskytte nabolaget og redde dagen i denne seiren med animerte kortfilmer.

Tyrant, sesong 1-3 - Disney+: Serien handler om et fiktivt politisk dynasti i det fiktive landet Abuddin i Midtøsten.

Sexy Beasts, sesong 1 - Netflix: Single personer som håper på å si farvel til overfladisk dating, ifører seg omfattende sminke og proteser for virkelig å teste kjemien på blind date.

23. juli:

Stars Vintage: Droids, sesong 1-2 - Disney+

Masters of the Universe: Revelation, sesong 1 - Netflix: Etter et katastrofalt oppgjør som splitter Eternia, må Teela og en uventet gjeng allierte forhindre universets ende i denne oppfølgeren til 80-tallets klassiske serie.

26. juli:

FLCL: Progressive, sesong 1 - HBO: Anime-serien følger 14 år gamle Hidomi og hennes klassekamerat Kou. Hidomi er en desillusjonert ung jente som aldri tar av seg hodetelefonene, før hun en dag blir påkjørt av en mystisk gitar-svingende kvinne, og en robot braker inn på rommet hennes sammen med Kou.

27. juli:

Roswell, New Mexico, sesong 3 - HBO: Roswell, New Mexico forteller historien om den lille byen Roswell, hvor romvesener på mystisk vis blir funnet, og om en rekke mennesker som føler seg utenfor og fremmedgjort i den «normale» verdenen.

28. juli:

Snipp og Snapp: Parkliv, sesong 1 - Disney+: De klassiske bråkmakerne havner i trøbbel i en stor park i byen, og gjør hverandre sprø i denne søte, ikke-verbale animasjonsserien.

Turning the Tables with Robin Roberts, sesong 1 - Disney+: Få et personlig innblikk i reisen og historien til noen av Hollywoods mest banebrytende kvinner sammen med Robin Roberts.

Mikkes vidunderlige verden, sesong 1 - Disney+: Mikke Mus og bestevennene hans orienterer seg gjennom en vill og fantastisk verden der magien til Disney gjør det umulige mulig.

På innsiden av SS: Veien til makten, sesong 1 - Disney+: De mente at grusomhetene ble gjort av edle grunner; å forsvare Tyskland og vise total lojalitet til Hitler. Over 70 år senere har enkelte tatt avstand fra krigshandlingene, men flere av dem mener at det de gjorde kan rettferdiggjøres.

Last Man Standing, sesong 1-9 - Disney+: Tim Allen spiller Mike Baxter, en lykkelig gift far med tre døtre, som prøver å opprettholde manndommen sin i et hjem omgitt av kvinner.

Jessie, sesong 4 - Disney+: Jessie er en amerikansk situasjonskomedie for barn og unge som gikk på Disney Channel fra 2011 til 2015

30. juli

Outer Banks, sesong 2 - Netflix: På en øy der skillet mellom fattig og rik er stort, leter tenåringen John B og bestevennene hans etter en legendarisk skatt som har tilknytning til farens forsvinning.

