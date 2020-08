Kultur Kultur Kjekke ting som skjer i helga Festival, standup, bruktmarkeder... For ei helg dette blir! 🎉 Publisert: 28. august 2020, 09:47 Tone Pedersen

Vi får ikke se henne live, men vi gleder oss likevel til å se Sigrid på Utopia 2.0–2..0! Følg med på Byas fredag fra kl.21! FOTO: Carina Johansen (arkiv)

Denne guiden gjelder fra fredag 28. august til søndag 30. august 2020.

Klubbkveld med Sturla Berg-Johansen *UTSOLGT*

Hva: Standup

Hvor: Folken, Løkkeveien, Stavanger

Når: Fredag kl.20, dørene åpner kl.19

Det blir standup-show på Folken, servert av Comedy Box, med både nære og fjerne(?) komikere. Joda, denne er utsolgt - men vi tar den med som en hyggelig påminnelse til alle som har billett. Sturla Berg-Johansen, Kjetil Melkevik, Sven Rusdal, Trond Anfinnsen og Jan Gausel kommer!

Fredagsquiz @Checkpoint

Hva: Små grå-gymnastikk

Hvor: Checkpoint Charlie, Stavanger sentrum

Når: Fredag kl.19, dørene åpner kl.18

Kan du alt om litt eller litt om mye? Den siste? Ja, da er dette quizen for deg. Checkpoint selv karakteriserer det som «tradisjonell allmenn-quiz uten noe hovedvekt på emne» i alle fall! Ta kontakt for bordreservasjon.

Karaoke Night

Hva: Syng med den stemmen du har

Hvor: Fun Center, Sandnes

Når: Fredag kl.20

Fun Center har fått ny karaokemaskin. Og denne må selvfølgelig kjøres inn!

Cover: 100 kroner.

Utopia 2.0–2.0

Hva: Streaming-festival

Hvor: BYAS.no! 💥

Når: Fredag kl.21

På denne dagen skulle egentlig Utopia 2020 gått av stabelen. Slik ble det jo, som korona-kjent, ikke!

MEN som plaster på såret blir det en online-/miniversjon av festivalen. Og det er ikke rusk som er med på lineupen heller: Sigrid, Matoma og Isah!

Klokka 22 skal også neste års lineup avsløres. Spennende!

Konserten strømmes på Byas og på Utopia sine facebook-sider - helt gratis og garantert uten behov for regnponcho!

Sølvberget Cinematek: Psycho

Hva: Retro-film

Hvor: Sølvberget, Stavanger sentrum

Når: Fredag kl.21.30

Alfred Hitchcock’s klassiker Psycho fra 1960 står på tapetet! Og den kalles ikke for klassiker uten grunn. Med sine ikonografiske scener, modernistiske filmmusikk og rolletolkninger av Anthony Perkins og Janet Leigh står filmen fortsatt stødig i 2020, ifølge arrangøren.

Aldersgrense 15 år.

Sider-smaking

Hva: Gylne dråper

Hvor: Hanekam, Fargegata, Stavanger sentrum

Når: Fredag fra kl.19 og lørdag fra kl.16

Årets eplehøst nærmer seg, og det er jo en ypperlig anledning til sidersmaking. Fredag kommer Edel og lørdag kommer Aga og Store Naa for å tilby næring til tørr strupe og hjerne; både lære litt om sider og smake tradisjonssider fra Hardanger. Lett snacks attåt.

Pris: 500 kroner.

Marked på Torget

Hva: Lokale produsenter

Hvor: Torget, Stavanger sentrum

Når: Lørdag kl.11

Denne sommeren kan du møte lokale produsenter innen kunst, håndverk og mat hver lørdag på Torget i Stavanger. Hvem som deltar varierer fra helg til helg.

Vintagemarked @KRA

Hva: Brukt, ubrukt, redesign og håndlaget

Hvor: KRA Kunst Rom Arbeid, Verven 24A, Stavanger

Når: Fredag - søndag (kl. 10 - 02)

Det blir unikt vintagemarked, hvor du kan boltre deg i unike brukte og ubrukte vintage-klær, redesign og håndlagde klær hele dagen, ifølge arrangøren. Når kvelden kommer, blir det ulike innslag av musikk/performance/mer, og mulighet for noe godt i glasset fra kl. 18.00 til 02.00.

Stavanger Marathon

Hva: For de sjukt spreke

Hvor: Stavanger

Når: Lørdag (halvmaraton: start kl.10 og kl.14), søndag (maraton: start kl.09)

Halvmaraton eller maraton? Du er sprekere enn undertegnede uansett! 😅

Her er det viktig å huske på at du ikke må møte opp om du føler deg halv- eller helsjuk.

Brukt- og vintagemarked i Fargegata

Hva: Skattejakt

Hvor: Fargegata aka Øvre Holmegate, Stavanger sentrum

Når: Søndag kl.12

Hva du kan finne? Klær, sko, LPer, smykker og mye, mye mer. OBS! Værforbehold.

Soppkontroll på Rogaland Arboret

Hva: Sjekk soppen din(!) 🍄

Hvor: Rogaland Arboret

Når: Søndag kl.14

Jærsoppen har gratis kontroll for alle som ønsker å få sjekket soppfangsten sin denne søndagen. Åpen kafé med noe å drikke og bite i.

Karaoke @FrøkenPil

Hva: Karaoke, ja!

Hvor: Frøken Pil, Østervåg, Stavanger sentrum

Når: Søndag kl.17.30

Visstnok fantastisk fremmøte forrige søndag. Det blir altså ny runde med karaoke på Frøken Pil, and same proceedure as last week: Egen karaokemeny og premie til den man mener har det beste førsteinntrykket (innlevelse, sangprestasjon, kostyme - you name it!).

