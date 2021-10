Kultur Film Topp 5 skrekkfilmer Halloween. Skrekkfilmens høytid! Hvis du er som meg, er en solid grøsser noe av det beste man kan by seg selv på. Oppdatert: 29. oktober 2021, 21:36 Jonas Vikingstad

Høst og halloween! På tide med litt skrekk...

Eller kanskje du har et litt mer distansert forhold til jumpscares, mørke hjørner og unaturlige mordere?

Uansett, skal du ikke ut på knask eller knep har jeg etter beste evne laget en topp-5 liste over de beste skrekkfilmene.

Aftenblad-journalist og skrekkfilmentusiast Jonas Vikingstad gir deg sine topp 5 skrekkfilmer!

Som enhver skrekkfilmentusiast bruker jeg IMDB-score aktivt. Merk at gode skrekkfilmer ofte rangeres litt lavere enn gode action- eller humorfilmer. Jeg legger uansett ved IMDB-scoren for hver film. Hvor filmene ligger finner du også her.

Se dem på eget ansvar.

1. Sinister (2012)

Netflix/IMDB: 6,8

Min aller første virkelige skremmende skrekkfilmerfaring. Det var for øvrig ingen god idé å se denne sent på kveld som 14-åring. Det ble en lang kveld.

En true-crime forfatter oppdager en eske skrekkelige hjemmefilmer i sitt nye hjem. Han forsøker å gå dypere inn i det han finner. Det innleder et nervekjør uten like – særlig for deg som ser på.

Man kjenner igjen oppskriften. Jumpscares, stillhet, mørke og dyster filmusikk. Men det fungerer veldig godt. Poengene overdrives ikke og man blir i liten grad kjent med den demoniske kraften bak. Noe som gjør alt så mye mer mystisk.

2. The Conjuring (2013)

Viaplay/IMDB: 7,5

Den første av mange filmer om ekteparet Lorraine og Ed Warren. De paranormale etterforskerne var ekte personer, noe som gjør at alle filmene om ekteparet starter på skremmende vis – «based on a true story». Warren-paret står også i sentrum for storsatsinger som Annabelle-filmene.

Den første Conjuring-filmen er likevel den klart beste. Ekteparet Perron flytter inn i et landlig hus sammen med sine fem døtre og familiehunden. Også her er oppskriften nokså gjenkjennelig. Klokken 03.07 hver natt skjer merkelige ting som gjør at ekteparet tilkaller Lorraine og Ed. De finner at huset ikke er hjemsøkt av en vennlig husgjest

Filmingen og teknikkene som brukes er enkle, men det fungerer som bare det. Den er litt old-school skrekkfilm. Likte du Eksorsisten? Da liker du denne. Om du vil se en revolusjonerende skrekkfilm bør du velge en annen.

3. Midsommar

Netflix/IMDB: 7,1

Dette er to og en halv time du ikke vil gå glipp av. Det er ikke den mest skremmende av alle grøssere. Men Midsommar henter seg inn med en helt surrealistisk historie. Man nagles til skjermen.

Et ungt amerikansk kjærestepar og noen venner reiser til en gudsforlatt svensk landsby som rigges for den tradisjonelle midtsommerfeiringen, med en vri. Landsbyen arrangerer nemlig en spesiell takkefestival hvert nittiende år, som tilfeldigvis er dette året.

Det er Ari Aster som står bak filmen, mannen som også regisserte Hereditary (som også kunne kommet med på denne listen). I en blodig blanding av kjærlighetsdrama, sekteriske familier og psykedeliske eskapader blir Midsommar en herlig skrekkthriller man må få med seg.

4. Insidious (2010)

Viaplay (leie 39 kr)/IMDB: 6,8

Insidious-filmene er noe så sjeldent som en skrekkfilm-serie som er nokså jevn i kvalitet. Men som så ofte før – den første er alltid best. Også her flytter en familie inn i et nytt hjem (ja, igjen..). En av familiens barn havner i en uforklarlig koma. Dette er opptakten til en rekke paranormale hendelser i huset.

Over rundt halvannen time blir du utsatt for noen av skrekkfilmverdenens mest klassiske øyeblikk. Er du lettskremt? Vel, denne filmen er kanskje ikke noe for deg. Man kan gjerne si at filmen spiller på noen vel billige triks. Men det funker som en kule. Jumpscares kombinert med uhyggelig filmmusikk gjør Insidious til en real skrekkfilmklassiker.

5. The Invisible Man (2020)

Netflix/IMDB: 7,1

Se for deg at den syke ekskjæresten din kan stalke deg fysisk, men usynlig. Vel, det er det Elisabeth Moss sin rolle (Cecilia) i denne filmen får oppleve.

Hun rømmer fra ham og hans hjem til en politimann og hans datter. Hun får beskjed om at ekskjæresten har tatt livet sitt og etterlater en solid formue til henne. Cecilia er likevel den eneste som tror at dette ikke er sant. Hun føler seg forfulgt.

Dette er en film hvor man ser i hver krik og krok for å se det Cecilia ikke ser. I ny og ne får man øye på noe. Det gjør filmen enda mer fengslende. Lyd, detaljer og filming gjør dette til en svært spennende grøsser.

Publisert: 29. oktober 2021, 21:00 Oppdatert: 29. oktober 2021, 21:36