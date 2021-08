Kultur youtube Karsten fra Sola gjør YouTube-suksess hos NRK – Jeg jobber i oppmerksomhetsbransjen, men liker egentlig ikke oppmerksomhet, forteller komiker Karsten Blomvik. Oppdatert: 18. august 2021, 15:15 Ingvild Sørnes

Karsten Blomvik sammen med Annika Momrak og Martha Leivestad. Sammen utgjør de NRK 4ETG, YouTube-satsingen til NRK Underholdning.

Karsten Blomvik fra Røyneberg har ikke lyst til å bli kjendis, men er ukentlig på skjermen til flere tusen unge seere. Sammen med Martha Leivestad og Annika Momrak utgjør han humorkollektivet NRK 4ETG, og i april bikket YouTube satsingen 100.000 følgere.

Da 26-åringen begynte i kanalen, var den eneste videoen han hadde klippet den han søkte på stillingen med. Når Aftenbladet/Byas ringer, over et år senere, sitter han midt i en klippedag.

– Overgangen fra standup til video har gått fint. Redaksjonen har tatt god hånd om meg, og alle hjelper hverandre. I tillegg setter jeg pris på en utfordring og liker å lære nye ting, forteller Karsten.

Karsten Blomvik under årets Oslo Humorfest.

– Jeg gikk ti dager uten mat

Med to nye videoer hver uke er det en underdrivelse å si at programlederne finner på mye ymse.

– NRK 4ETG er et fritt humorkollektiv, hvor vi gjør hva vi vil.

Sammen har Blomvik, Momrak og Leivestad gått langrennstur i undertøyet og laget musikkvideo for Vidar Villa. Martha lærer bort personlig økonomi, mens Annika ville bli en geléklump. Hvem lager best filmeksplosjoner, og hvem spiser mest krabbe på femten minutter?

– Ideene bare kommer, noen ganger på grunn av tidspress. Hvis Annika lurer på hva en bille gjør i løpet av en dag, og vi mangler noe å gjøre i morgen, blir det video av det.

Karsten forteller at noen innspillinger er en kombo av fryktelig og gøy. «Hvordan dø på 10 dager» er en av de han har et ambivalent forhold til:

– Jeg gikk ti dager uten mat, det var en røff periode. Ikke fordi jeg ikke kunne spise, men fordi alle var så sure på meg. Martha og Annika syntes ingenting om at jeg skulle lage videoen, så det vanskeligste var egentlig motstanden fra redaksjonen. Og det å bæsje på meg. Men jeg er stolt av fastevideoen.

Aktuell med miniserie

Miniserien 4ETG Dater kom nylig på NRK Nett-TV. Her hadde Annika og Martha funnet blinddate til Karsten, og vice versa. Etter erfaringen har Karsten en klar oppfordring til de som søker kjæreste:

– Er det noen der ute som ønsker å finne kjærligheten, så anbefaler jeg å ikke ha fem kameraer på deg mens du gjør det, et fullt producerteam og to venner som sitter på bakrommet og mobber deg.

Serien fikk god respons, men var ikke innenfor humorprofilens komfortsone, forteller han:

– Det var helt fryktelig å date på TV. Folk likte serien godt, men jeg har ikke sett den. Jeg prøvde, så ett minutt og måtte gå meg en runde rundt bygget.

LES MER: Karsten (25) sikret seg ny jobb ved å gi Bjarte Tjøstheim juling

Han er egentlig utdannet dataingeniør. Nå lager Karsten Blomvik humorinnhold for NRK.

Avgjørende Oslo-tur

Tilfeldigheter skulle føre Karsten til NRK.

– Historien om hvordan jeg fikk jobben, er egentlig absurd, sier han.

Det var to ting Karsten skulle bli som stor: brannmann eller dataingeniør, slik som faren. Valget falt på sistnevnte, selv om han har drevet med standup siden han var 20 år.

– Jeg gjorde ferdig utdannelsen min sånn at far ikke skulle klikke på meg. Han anser ikke kunst som en ekte vei i livet, forteller Blomvik.

I et og et halvt år arbeidet Karsten som dataingeniør i Nederland. En helgetur til Norge skulle bli avgjørende for karrieren hans:

– Jeg reiste til Oslo for å gjøre standup en helg, i ettertid viste det seg at Martha Leivestad var publikummer. Hun synes at jeg var løyen. Et år senere, når 4ETG søkte nytt medlem, havna navnet mitt i forslagsbunken. Nå jobber jeg her.

– Far var skeptisk når jeg sa jeg skulle til Oslo for å jobbe med humor, men når jeg sa det var NRK – da var det greit.

At han har endt opp på Youtube, er overraskende for Karsten selv:

– Jeg jobber i oppmerksomhetsbransjen, men liker egentlig ikke oppmerksomhet. Det er et godt paradoks der – jeg liker kun oppmerksomhet på egne premisser.

LES MER: Mohammed Basefer: – Jo mørkere vitsen er, jo bedre!

Denne gjengen skal ha liveshow 23 og 24. august

Øvde i en måned

Under YouTube-kanalens oppstart i 2018 var Henrik Hildre, Jonas Lihaug Fredriksen, Henrik Farley og Martha Leivestad programledere. Å overta noen andres plass har ikke vært enkelt, forteller Blomvik:

– Det blir en omstillingsprosess for seerne når det kommer nye medlemmer i et så etablert konsept, jeg fikk en del hate når jeg begynte. Men man står i det, og etter hvert innser de at du er en grei fyr.

I vår nådde kanalen 100.000 abonnenter. Et musikalnummer ble feiringen:

– Å lage musikalen er et av de virkelig kjekke minnene, sier Blomvik.

Men det var tidkrevende:

– Vi øvde i en måned, med både sang- og koreografitimer. Det var mye arbeid. Videoinnspillingen ble utsatt fordi vi ville ha med KORK, men det var verdt å vente.

Likevel har det ikke gitt mersmak:

– Problemet når du er komiker er at du egentlig bare gjør narr av ting. Men ironisk distanse er det ikke rom for i musikaler. Du må forplikte deg og virkelig leve musikal livet. Det gjorde jeg i to dager, men det frister ikke igjen, understreker han.

– Stand-up er noe av det kjekkeste jeg gjør, forteller Blomvik. Han og tidligere 4ETG-kollega Magan Gallery håper på å legge ut på turne til høsten.

LES MER: Karsten snakket om onani i fem minutter. Det gikk dårlig.

Ble plukket opp av P-13 sjef

Etter musikalinnspilling ble det ferie for 4ETG-gjengen. Men det har ikke betydd slaraffenliv for Blomvik: Sommer-Standup på Latter, Gladmat-Standup på Spor 5, headliner på Folken sin klubbkveld. Også har han vært radiotryne, som han selv kaller det:

– Radioprogrammet Med all respekt skulle ha en episode uten Anders, og de trengte en annen blond hvit mann. Sjefen i P13 hørte episoden og syns det var gøy, så ble jeg tilbudt sommervikariat.

Sammen med Ingrid Waaler ledet han «Sommer på P13 med Ingrid og Karsten», og benyttet anledningen til å spre rogalandskultur på radioen:

– Jeg spilte bare stavangersanger, og mimret.

Karsten trekker frem følgende som sine topp 3:

Rogaland – Kvelertak

Take me dancing – Sløtface

Ikkje gidd å ver diva – Prikkedöden

LES MER: Karsten skal bade hver dag i desember: – Akkurat nå angrer jeg litt

Røyneberg i hjertet

I slutten av august tar humorkollektivet med seg flere av de faste spaltene sine til scenen på Salt. Deretter venter, forhåpentligvis, turné med tidligere 4ETG kollega Magan Gallery:

– Vi hadde eget standup show i sommer, og nå vil vi reise rundt i Norge. Håpet er at det blir til høsten, og vi peiler oss inn på Stavanger i september.

Skal du tilbake til Sola på sikt?

– Jeg må nok bli i Oslo en periode til for at jeg skal kunne jobbe med det jeg vil. Men det er jo Røyneberg som er i hjertet mitt.

LES MER: Se det elleville kappløpet: Hvem klarer å komme seg raskest mulig til UiS?

Publisert: 18. august 2021, 14:00 Oppdatert: 18. august 2021, 15:15