Felix Sandman i ny Viaplay-serie Vi kjenner den svenske artisten og skuespilleren Felix Sandman fra den norske Netflix-serien «Hjem til jul». Nå har han landet en stor rolle i en kommende Viaplay-serie. Publisert: 10. november 2021, 10:27

Vi kjenner Felix Sandman fra Netflix' første, norske originalserie, «Hjem til jul».

Hva hadde skjedd om all olje i verden plutselig ble borte? Det utforskes i Viaplays nye serie «Last Light» – der Matthew Fox – kjent fra kultserien «Lost» – gjør comeback.

Han spiller en av verdens fremste oljekjemikere, en mann som blir sendt til Midtøsten for å undersøke et problem med et lands oljereserver. Det hele skal utarte til en verdensomspennende katastrofe.

Den svenske skuespillerstjernen og artisten Felix Sandman har også mønstret på, framgår det av pressemeldingen om serien, som får premiere på strømmetjenesten Viaplay neste år. Han spiller rollen som miljøaktivist.

LES MER: 200 eksperter har talt: Dette er århundrets beste TV-serier

– Det er helt fantastisk å være en del av denne produksjonen. Det er min første engelskspråklige rolle, og det føles utrolig bra. Samtidig er jeg litt spent, sier Sandman.

Serien er basert på romanen «Last Light» av Alex Scarrows, og som regissør stiller Dennie Gordon.

